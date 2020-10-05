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Haber Giriş: 05.10.2020 - 21:51 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten kaleci transferi

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Fatih Karagümrük'ten kaleci transferi
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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, 19 yaşındaki kaleci Yavuz Ulaş Genç'i kadrosuna kattı.

Fatih Karagümrük'ün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Takımımız kadrosunu genç kaleci Yavuz Ulaş Genç ile güçlendirdi. Kariyerine Galatasaray altyapısında başlayan oyuncu, Fenerbahçe ve Beşiktaş altyapılarında da forma giyerek henüz 17 yaşında 3 büyüklerin bünyesinde yer aldı. Daha sonra Antalyaspor ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'a transfer olan genç kaleci, Süper Lig'de kadromuzda yer alacak. Genç kaleciye başarılar dileriz." ifadeleri yer aldı.

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