Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Kemal Ademi için transfer teklifi

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'ye talip oldu.

Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanacak.

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