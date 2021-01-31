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GeriFutbol Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Kemal Ademi için transfer teklifi
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 31.01.2021 - 13:13 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Kemal Ademi için transfer teklifi

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Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Kemal Ademi için transfer teklifi
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Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Kemal Ademi için kiralama teklifi yaptı.

Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'ye talip oldu.

Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı.

Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanacak.

Fatih Karagümrükten Fenerbahçeye Kemal Ademi için transfer teklifi

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