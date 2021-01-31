Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe'ye Kemal Ademi için transfer teklifi
Fatih Karagümrük, Fenerbahçeli futbolcu Kemal Ademi için kiralama teklifi yaptı.
Devre arası transfer döneminin son günlerinde Fatih Karagümrük, Fenerbahçe'nin forveti Kemal Ademi'ye talip oldu.
Daha önce sarı-lacivertlilerden Papiss Cisse'yi kadrosuna katmak için girişimde bulunan ancak beklediği sonucu alamayan Karagümrük, Ademi'yi kiralık olarak renklerine bağlama adına sarı-lacivertlilere teklif yaptı.
Teklifin kabul edilmesi durumunda Kemal Ademi sezon sonuna kadar Fatih Karagümrük'e kiralanacak.
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