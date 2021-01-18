Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe ve Mesut Özil açıklaması!

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

Tebrikler Fenerbahçe, Tebrikler Mesut Özil.

Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz.

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