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GeriFutbol Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe ve Mesut Özil açıklaması!
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Futbol
Haber Giriş: 18.01.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten Fenerbahçe ve Mesut Özil açıklaması!

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Mesut Özil'in Fenerbahçe'ye transferiyle ilgili bir açıklama yaptı ve Sarı-lacivertli kulübü, dünya yıldızını ülkemize getirdiği için tebrik etti.

Fatih Karagümrük'ün açıklaması şu şekilde:

Tebrikler Fenerbahçe, Tebrikler Mesut Özil.

Mesut Özil gibi dünya çapında markalaşmış bir futbolcuyu, ligimize getiren ve kaliteyi arttıran Fenerbahçe’yi tebrik eder, bu kalitede transferlerin örnek teşkil etmesini temenni ederiz.

Alman Milli Takımı forması giyse de Türklüğünü hiç kaybetmeyen ve ülkesine olan sevgisini her zaman dile getiren Mesut Özil’e de vatan topraklarında başarılar dileriz.

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Fatih Karagümrükten Fenerbahçe ve Mesut Özil açıklaması

Fatih Karagümrükten Fenerbahçe ve Mesut Özil açıklaması

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