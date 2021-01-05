Fatih Karagümrük, Vegar Eggen Hedenstad'tan sonra Gaston Campi transferini de duyurdu.

Süper Lig'de transferin hızlı takımlarından biri olan Karagümrük'ten iki transfer daha geldi. İstanbul ekibi öncesinde Borini, Emre Çolak ve Andrea Bertolacci'yi kadrosuna kattığını duyurmuştu. Bugün de Rosenborg'tan Vegar Eggen Hedenstad'ı kadrosuna katan İstanbul ekibi son olarak Trabzonspor'dan Gaston Campi'yi kiraladığını duyurdu.

VEGAR EGGEN HEDENSTAD AÇIKLAMASI



Karagümrük Kulübü'nden yapılan açıklamada "Norveç’te dünyaya gelen Vegar Hedenstad, futbola ülkesinde başladı. Norveç’in Stabaek takımında gösterdiği performansla Alman kulüplerinin dikkatini çeken Hedenstad, 2012’de Freiburg’a transfer oldu. Daha sonra Almanya’nın Braunschweig ve St.Pauli tamımlarında forma giydi. En son ülkesinin önemli takımlarından Rosenborg’da görev yapan 29 yaşındaki futbolcunun Şampiyonlar Ligi ve UEFA Avrupa Ligi tecrübeleri de bulunuyor. İkinci başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Vegar Eggen Hedenstad, Norveç Milli Takım’larının her yaş grubunda görev yaptı. Artık Süper Lig’de Karagümrük forması giyecek olan Vegar’a başarılar dileriz. Hoş geldin Viking!" ifadeleri kullanıldı.

GASTON CAMPI AÇIKLAMASI

İstanbul ekibi, Gaston Campi transferini ise şu sözlerle duyurdu:

"Arjantin’de dünyaya gelen Gaston Campi, futbola ülkesi takımlarından Racing’de başladı.Daha sonra Arjantin’in önemli takımlarından Estudiantes’e transfer olan 29 yaşındaki defans oyuncusu, Avrupa’ya ilk kez Portekiz ekiplerinden Chaves ile ayak bastı. 2019’da ülkemize Trabzonspor ile gelen Campi’nin UEFA Avrupa Ligi ve Copa Libertadores tecrübeleri bulunuyor. İkinci başkanımız Serkan Hurma’nın imza attırdığı Gaston Campi’ye Süper Lig’de Karagümrük formasıyla başarılar dileriz!"

TRABZONSPOR DA GASTON CAMPI'Yİ DUYURDU

"Profesyonel futbolcumuz Gaston Matias Campi'nin, Fatih Karagümrük A.Ş.'ye, 2020-21 futbol sezonu sonuna kadar bedelsiz olarak kiralanması konusunda anlaşma sağlanmıştır."





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