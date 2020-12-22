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Haber Giriş: 22.12.2020 - 14:10 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Andrea Bertolacci'yi açıkladılar...

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Fatih Karagümrük'ten bir transfer daha! Andrea Bertolacci'yi açıkladılar...
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Yaptığı transferlerle adından söz ettiren Fatih Karagümrük, İtalya'dan bir flaş transfer daha yapmak üzere...

Süper Lig'de bu sezonun flaş takımları arasında yer alan Fatih Karagümrük, transferde hız kesmiyor.

Başkan Süleyman Hurma'nın 'Anlaştığımız oyuncular var' açıklamasının ardından Andrea Bertolacci'nin ismi ön plana çıkmıştı.

İMZA İÇİN İSTANBUL'A GELİYOR

İtalyan gazeteci Nicolo Schira ise Andrea Bertolacci'nin Fatih Karagümrük ile anlaştığını ve İtalyan orta saha oyuncusunun bugün İstanbul'a geleceğini yazdı.

İtalyan futbolcunun Karagümrük ile 2 yıllık sözleşme imzalaması bekleniyor.

Fatih Karagümrükten bir transfer daha Andrea Bertolacciyi açıkladılar...

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