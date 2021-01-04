AA
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Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür mesajı
Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayımladı.
Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kapılarını bize açan Beşiktaş yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.
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