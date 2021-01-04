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GeriFutbol Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür mesajı
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Futbol
AA
Haber Giriş: 04.01.2021 - 17:14 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür mesajı

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Fatih Karagümrük'ten Beşiktaş'a teşekkür mesajı
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Fatih Karagümrük Kulübü, Süper Lig'in 16. haftasında Trabzonspor'u ağırladıkları maçta Vodafone Park'ı kullanıma açan Beşiktaş Kulübü'ne teşekkür mesajı yayımladı.

Kırmızı-siyahlı ekibin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Kapılarını bize açan Beşiktaş yönetimine, stadyum çalışanlarına ve Sayın Başkan Ahmet Nur Çebi’ye teşekkür ederiz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrükten Beşiktaşa teşekkür mesajı

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