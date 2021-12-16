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Fatih Karagümrük'te Volkan Demirel dönemi başlıyor! Anlaşma tamam

#Karagümrük#Volkan Demirel#Süper Lig
Fatih Karagümrükte Volkan Demirel dönemi başlıyor Anlaşma tamam

Süper Lig ekiplerinden VavaCars Fatih Karagümrük, Francesco Farioli'den boşalan teknik direktörlük koltuğu için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı. Resmi açıklamanın 24 saat içerisinde yapılması bekleniyor.

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VavaCars Fatih Karagümrük'te teknik direktör Franscesco Farioli ayrılığının ardından önemli gelişmeler yaşanıyor.

Fatih Karagümrük yönetimi, teknik direktörlük görevi için Volkan Demirel ile anlaşmaya vardı.

Kulübün bu gelişmeyi 24 saat içerisinde resmen duyurması bekleniyor.

GÖREVİNDEN AYRILACAK

Volkan Demirel, sezon başında başladığı yayıncı kuruluştaki yorumculuk görevinden de ayrılacak.

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'BERABER ÇALIŞMAYI ARZU EDERİM'

Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma, geçtiğimiz günlerde "Volkan Demirel tabi ki olabilir. Kendisi futbolda belli bir noktaya gelmiş, Fenerbahçe ve A Milli Takım'da kendisini kanıtlamış bir isim. Volkan gibi önemli bir isimle çalışmayı çok arzu ederiz ancak Volkan Demirel'le anlaştınız mı diye bir şey sorarsanız, şu an da öyle bir şeyimiz yok. Bir gün çok arzu ederim Volkan gibi bir kardeşimizle beraber çalışmayı." şeklinde açıklama yapmıştı.

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