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GeriFutbol Fatih Karagümrük'te teknik heyet 3 puandan dolayı mutlu
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Futbol
AA
Haber Giriş: 27.02.2021 - 16:46 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'te teknik heyet 3 puandan dolayı mutlu

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Fatih Karagümrük'te teknik heyet 3 puandan dolayı mutlu
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Süper Lig'in 27. haftasında konuk ettiği Aytemiz Alanyaspor'u 2-0 yenen Fatih Karagümrük'te teknik sorumlu Atılay Canel, mutlu olduklarını söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Kazanmamız gereken bir maçtı, bunun için mutluyuz. Bu maçı kazanıp üst taraflarda yerimizi sabitleştirmek istiyorduk. Nitekim de oyuncularımız ellerinden geleni istekli, arzulu bir şekilde yerine getirdi." ifadelerini kullandı.

Karşılaşmanın 74. dakikasındaki ataklarının gole dönüşmemesinin kendisini şaşırttığını belirten Canel, "Ben aynı anda aynı direğe topun iki kere vurup dönmesini seneler sonra ilk defa görüyorum. Herhalde Süper Lig'de bu şekilde kaçan gol yoktur diye düşünüyorum." değerlendirmesinde bulundu.

Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)
Fatih Karagümrük 2-0 Alanyaspor (Maçın özeti ve golleri)

Canel, "Yarından itibaren çalışmalara başlayıp, Erzurum'dan da puanlarla dönmek istiyoruz. Oyuncu arkadaşlarımızı kutluyorum." şeklinde konuştu.

Geçen hafta geçirdiği mide rahatsızlığı nedeniyle Kasımpaşa maçında oynayamayan Borini'nin performansını da değerlendiren Canel, "Kendisine iyi baktı. Bütün hafta boyunca antrenmanlarımıza gayretle çıktı. Verilen görevleri yerine getirdi. Golüne de attı." ifadelerini kullandı.

 

Fatih Karagümrükte teknik heyet 3 puandan dolayı mutlu

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