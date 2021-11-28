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Fatih Karagümrük'te tam 7 isim yok! Trabzonspor'a verilen SÜPER iddaa oranı...

#Misli.Com#İddaa#Fatih Karagümrük Trabzonspor
Fatih Karagümrükte tam 7 isim yok Trabzonspora verilen SÜPER iddaa oranı...

Süper Lig'in yenilgisiz lideri Trabzonspor, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük ile kozlarını paylaşırken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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İlandır

FATİH KARAGÜMRÜK

13. hafta sonunda 22 puanla 6. sırada bulunan Fatih Karagümrük, geçtiğimiz hafta Kasımpaşa'ya 3-1 yenerken ilk 11'den 3 önemli oyuncusunu da kaybetti. Sol stoper Ervin Zukanovic, sağ bek Vegar Hedenstad ve kaptan Lucas Biglia cezalı duruma düştü. 

Takımda ayrıca 4 isim de sakat! 

Medhi Benatia, Burak Bekaroğlu, Kerim Frei ve Fabio Borini de Trabzonspor karşısında forma giyemeyecek...

TD Francesco Farioli'nin "Serhat, Luckassen, Balkovec & Caner" savunma dörtlüsüyle maça başlaması bekleniyor.

Biglia'nin yokluğunda orta alanda aynı görevi Adnan Uğur üstlenecek. Adnan'ın yanında Jimmy Durmaz ve Andrea Bertolacci olacak.

Hücum merkezinde bu sezon 8 gol katkısı (7 gol - 1 asist) aldıkları Aleksandar Pesic görev yapacak. Kanatlardan desteği Ahmed Musa ile Yann Karamoh verecek.

TRABZONSPOR

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33 puanla Süper Lig'in zirvesinde yenilgisiz bir şekilde yer alan Trabzonspor'da ise Erce Kardeşler, Hüseyin Türkmen ve Gervinho deplasman kafilesinde sakatlıkları dolayısıyla yer almadı.

Cezası biten Uğurcan Çakır eldivenleri devralacak. Arda Akbulut bu kez yedekte bekleyecek.

Sakatlıkları atlatan Marek Hamsik, Tasos Bakasetas, Fode Koita ve Abdulkadir Parmak takımla birlikte İstanbul'a geldi ancak hiçbirinin; Hamsik ve Bakasetas da dahil olmak üzere; ilk 11'de maça başlaması beklenmiyor.

Orta alanda "Berat, Siopis & Abdülkadir Ömür" üçlüsünü, hücumda da "Djaniny, Nwakaeme & Cornelius" izleriz.

Bu isimler geçen hafta Gaziantep FK karşısında ilk yarıda 3-0'ı bulup maçı 45 dakikada kapatmış ve haneye 3 puan yazdırmıştı.

Fatih Karagümrükte tam 7 isim yok Trabzonspora verilen SÜPER iddaa oranı...

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 4 maçında "karşılıklı gol" izledik. (4 maç - 11 gol)

- Trabzonspor'un deplasmanda oynadığı son 4 lig maçının 3'ü "karşılıklı goller" ile "2.5 ÜST" bitti.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fatih Karagümrük ile Trabzonspor'u karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "Trabzonspor kazanır" tercihine 1,85 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,95'ten oynayabilirsiniz. "2.5 ÜST" tercihi diğerlerinde 1,53 iken Misli.com'da 1,62!

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MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Trabzonspor kazanır" oldu!

%43'lük kesim önemli oyuncularından yoksun sahaya çıkacak olan Fatih Karagümrük karşısında lider Trabzonspor'a güveniyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

Daha yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

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Fatih Karagümrükte tam 7 isim yok Trabzonspora verilen SÜPER iddaa oranı...

Trabzonspor'un Andreas Cornelius ile anlaşmaya vardığını açıkladığı video bir kez daha hatırlayalım...

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#Misli.Com#İddaa#Fatih Karagümrük Trabzonspor

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