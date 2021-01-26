Fatih Karagümrük'te Süleyman Hurma Aykut Özer kararını verdi

Fatih Karagümrük Aykut Özer kararını verdi... Geçtiğimiz sezonun sonunda Adana Demirspor'la oynanan playoff finalinde yaptığı penaltı kurtarışıyla birlikte takımını Süper Lig'e taşıyan kaleci Aykut Özer, adından söz ettirmişti. Yaz transfer döneminde 28 yaşındaki eldivene birçok takımdan teklif gelse de Özer takımında kalmıştı.

İtalyan kaleci Emiliano Viviano'nun transferinin ardından eldivenleri daha tecrübeli bir isme devreden Aykut Özer, yedek kaleci olarak İstanbul ekibinde yoluna devam etti. Bu sezon fazla forma şansı bulamayan deneyimli eldiveni, devre arasında Aytemiz Alanyaspor, Büyükşehir Belediye Erzurumspor ve Altay kulüpleri istedi.

Asist Analiz'in haberine göre; Transfer tekliflerine olumsuz yanıt veren F. Karagümrük Kulüp Başkanı Süleyman Hurma, Temmuz 2019'dan beri kulüpte bulunan Aykut Özer'le birebir görüşme gerçekleştirdi. Sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan file bekçisini takımda tutmak isteyen Hurma, yapılan görüşmede Özer'e, "Seni hiçbir yere vermeyeceğim. Bu takımla birlikte büyüyeceksin" dediği öğrenildi. Bu sözler üzerine takımda kalmaya sıcak bakan 28 yaşındaki eldiven, sözleşme uzatma yolunda yeşil ışık yaktı.

Özer, bu sezon 3'ü Süper Lig olmak üzere toplamda 4 maçta kalesini korudu.

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