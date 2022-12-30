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Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı!

Güncelleme Tarihi:

#Karagümrük#Caulker#Süper Lig
Fatih Karagümrükte Steven Caulker ile yollar ayrıldı
Oluşturulma Tarihi: Aralık 30, 2022 16:39

Fatih Karagümrük, 31 yaşındaki savunma oyuncusu Steven Caulker ile yollarını ayırdığını açıkladı.

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ardından bir ayrılık daha açıklandı.

İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, 7 maçta forma giydi.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan duyuru:

"Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."

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#Karagümrük#Caulker#Süper Lig

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