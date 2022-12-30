Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı!

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Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ardından bir ayrılık daha açıklandı.
İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.
Sezon başında Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, 7 maçta forma giydi.
İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan duyuru:
"Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."