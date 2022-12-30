Fatih Karagümrük'te Steven Caulker ile yollar ayrıldı!

Haberin Devamı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Caner Erkin'in ardından bir ayrılık daha açıklandı.

İstanbul temsilcisi, Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yolların ayrıldığını duyurdu.

Sezon başında Karagümrük'e imza atan 31 yaşındaki stoper, 7 maçta forma giydi.

İşte Fatih Karagümrük'ten yapılan duyuru:

"Futbolcumuz Steven Caulker ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kulübümüze bugüne kadar yaptığı katkılardan dolayı Steven Caulker'a teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz."