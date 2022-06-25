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Fatih Karagümrük'te Pirlo'nun transfer hedefi Matteo Ricci

#Transfer#Fatih Karagümrük#Matteo Ricci
Fatih Karagümrükte Pirlonun transfer hedefi Matteo Ricci

Transferde İtalya'ya yönelen ve iki sezondur bu ülkeden aldığı futbolcularla dikkat çeken Fatih Karagümrük’ün, hedefinde bir İtalyan daha var. Kırmızı-siyahlıların gündemindeki isim İtalya Serie B takımlarından Frosinone forması giyen Matteo Ricci.

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Andrea Pirlo’nun takımın başına gelmesi ile birlikte transfer çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Fatih Karagümrük, İtalyan medyasında yer alan bilgilere göre Serie B’de mücadele eden Frosinone takımının orta saha oyuncusu Matteo Ricci ile ilgileniyor. Arjantinli yıldız futbolcu Lucas Biglia’nın Başakşehir’e transfer olmasının ardından bu bölgeye takviye yapmak isteyen kırmızı-siyahlılarda İtalyan teknik adam Pirlo’nun, Ricci transferi için ön ayak olduğu söyleniyor.

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31 maçta 2 gol 4 asistlik performans

Roma altyapısından yetişen Matteo Ricci, geçtiğimiz sezon başında Frosinone'ye transfer olurken, Serie B'de takımıyla 31 lig maçına çıktı. 28 yaşındaki futbolcu, geçtiğimiz sezon toplamda 2 bin 254 dakika sahada kalırken 2 gol ve 4 asistlik performans sergiledi. Ricci bu mücadelelerde 11 kez de sarı kart gördü.

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Fatih Karagümrükte Pirlonun transfer hedefi Matteo Ricci

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#Transfer#Fatih Karagümrük#Matteo Ricci

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