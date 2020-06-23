Son Güncelleme:
Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.
Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:
Görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.
Misli.com’dan herkese 5 TL hediye, hemen katıl!
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle