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GeriFutbol Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
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Haber Giriş: 23.06.2020 - 16:36,Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

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Fatih Karagümrük'te Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı
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TFF 1. Lig ekibi Fatih Karagümrük'te teknik direktör Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı.

Kulüpten yapılan açıklama şu şekilde:

Görülen zorunluluk ve Teknik Direktörümüz Sayın Ömer Erdoğan'ın da isteği üzerine, karşılıklı görüşerek yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Kendisine hizmetlerinden dolayı teşekkür eder, bundan sonraki kariyerinde başarılar dileriz.

Fatih Karagümrükte Ömer Erdoğan ile yollar ayrıldı

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