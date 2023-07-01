Fatih Karagümrük'te Fabio Cannvaro sesleri! Anlaşma çok yakın...

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Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'ün, teknik direktörlük görevi için Fabio Cannavaro ile anlaşmaya vardığı iddia edildi.

İstanbul temsilcisi, Andrea Pirlo ile yollarını ayırmasının ardından bir başka İtalyan hoca Cannavaro ile görüşmelere başlamıştı.

Süleyman Hurma, teknik direktörlük koltuğu için Farioli ile birlikte Andrea Pirlo ile de çalışmıştı. Anlaşmanın tamamlanması durumunda Cannavaro, Karagümrük tarihinin üçüncü İtalyan hocası olacak.

Futbolculuk kariyerinde eşsiz başarılarına 2006'daki Ballon d'Or'u da eklemiş bir efsane olarak Fabio Cannavaro; teknik direktörlük kariyerinde de Guangzhou, Al-Nassr, Tianjin Quanjian, Çin Milli Takımı ve son olarak Benevento'yu çalıştırmıştı.