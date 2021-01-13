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GeriFutbol Fatih Karagümrük'te Erik Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor!
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Futbol
İHA
Haber Giriş: 13.01.2021 - 13:19 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'te Erik Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor!

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Fatih Karagümrük'te Erik Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor!
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Hatayspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart haricinde 3 maç ceza alan Karagümrük'ün Slovak oyuncusu Erik Sabo, cezası bitmesine karşın Konyaspor maçının kadrosuna alınmamıştı. Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor.

Karagümrük'te Erik Sabo tekrar formasına kavuşuyor.

Hatayspor deplasmanında gördüğü kırmızı kart sonrasında PFDK'ya sevk edilen ve gördüğü kırmızı kart dışında 3 maç ceza alan Erik Sabo; Galatasaray, Göztepe, Trabzonspor ve Antalyaspor maçlarında forma giyememişti.

Aldığı ceza nedeniyle maç eksiği oluşan Slovak oyuncu, performans nedeniyle Kocaeli'de oynanan Konyaspor maçının da kadrosuna dahil edilmemişti.

Fatih Karagümrükte Erik Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor

Hafta sonunda Gençlerbirliği ile deplasmanda karşılaşacak olan Karagümrük'te Erik Sabo'nun kadroya girmesi bekleniyor.

Teknik Direktör Şenol Can, 29 yaşındaki futbolcuya Başkent'te şans vermeyi düşünüyor.

 

Fatih Karagümrükte Erik Sabo, Gençlerbirliği maçıyla sahalara dönüyor

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