Fatih Karagümrük'te başkan Süleyman Hurma'dan Borini için transfer açıklaması!

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Transferde ismi Fenerbahçe ve Beşiktaş ile anılan Fabio Borini için VavaCars Fatih Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma'dan açıklama geldi.

A Spor'a konuşan Hurma, Borini'yi takımda tutma kararı aldıklarını söyledi.

İşte Süleyman Hurma'nın açıklamaları;

İtalya'dan istediler Borini'yi resmi olarak, gitmek de istedi. Kendisine veremeyeceğimizi söyledim. Türkiye'den büyük bir kulübümüz istedi

FENERBAHÇE TEMASIMIZ OLMADI

Fenerbahçe ile bir temasımız olmadı. Arkadan dolaşan birkaç kulübümüz oldu. Onlar da arkadan dolaştığı ile kaldı. Borini gibi oyuncuyu şu anda satamam. Satabilmem için en az onun kadar iyi bir oyuncu bulmam lazım. 12 gol, 7 asistle oynayan bir kanat oyuncusu. Attığın daha fazla kurtardığı var. İlginç yanı, ekonomik olarak sezon başında sıkıntımız vardı, bazı kulüplere Borini'yi alın dedim

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BIRAKMAYI DÜŞÜNMÜYORUZ

Bizim takım kaptanımız. Kolay kolay bir yere bırakmak istemiyoruz. Borini'yi böyle bir aşamada kesinlikle bırakmayı düşünmüyoruz. Veriyor olsaydım, İtalya'ya verirdim. Oyuncu da İtalya'ya gitmek istedi. Borini ve menajerinden rica ettim. Yerini doldurmak Karagümrük gibi bir kulübün hemen yapabileceği bir şey değil. Sezon başı olsa çok rahat yapabilirdim