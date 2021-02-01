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Futbol
Haber Giriş: 01.02.2021 - 12:45 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'te Badou Ndiaye ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...

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Fatih Karagümrük'te Badou Ndiaye ile yollar ayrılıyor! Yeni takımı...
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Süper Lig'in flaş takımlarından Fatih Karagümrük'te sezon başı takıma katılan Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük'te Badou Ndiaye şoku yaşanıyor.

Karagümrük'te kiralık olarak forma giyen Badou Ndiaye'nin sözleşmesi karşılıklı anlaşılarak feshedildi.

YENİ ADRESİ SUUDİ ARABİSTAN

Tecrübeli orta sahanın Suudi Arabistan ekiplerinden Al Ain ile anlaşma sağladığı iddia ediliyor.

Sezon başında Stoke City'den kiralanan 30 yaşındaki futbolcu, bu sezon Süper Lİg'de 14 maça çıkarken 3 gol ve 4 asistlik bir performans sergiledi.

Fatih Karagümrükte Badou Ndiaye ile yollar ayrılıyor Yeni takımı...

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