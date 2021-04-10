Fatih Karagümrük'te Alassane Ndao: "Galibiyeti kaçırdık"

Takımına 1 puanı getiren golü kaydeden Alassane Ndao, "Galatasaray'a karşı 2 puanı kaçırdık. Galatasaray, Türkiye'nin en büyük takımlarından biri ama biz daha iyi oynadık ve 2 puan kaçırdık. Takımın en golcü oyuncusu olmak güzel ama kendi performansımı değil, takımın performansını düşünüyorum. 8 maça konsantre olup ligi en iyi yerde bitirmek istiyoruz." dedi.

"MOTİVASYONUM YÜKSEKTİ"

Genç futbolcu Efe Tatlı ise "Duygularım tarif edilemez. İlk maçımda Galatasaray'a karşı oynadım. Kazanmak istedik ama berabere kaldık. Önümüzdeki maçlara hazırlanacağız. 18 yaşında bu maça çıktım ve motivasyonum yüksekti. Başta heyecanlıydım ama sonra geçti." diye konuştu.

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