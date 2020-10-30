Fatih Karagümrüklü futbolcu Erik Sabo: 'Erken gol etkili oldu'

Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamada bulunan Sabo, ilk yarıda önde baskı yaptıklarını dile getirerek, "Onların yaptığı hataları değerlendirerek gole çevirdik. İlk yarıda 3 gol bulduk, ikinci yarıda da 2 gol atarak bunu devam ettirdik. Erken gol, bu performansı sergilememizde etkili oldu." diye konuştu.

Bu sezon ligde 4 gol attığını hatırlatan Erik Sabo, "Performansım iyiye gidiyor. Takım için elimden geleni yapıyorum. Hocamızın da oyuncularla güzel iletişimi var. Bunun da verimli olduğunu düşünüyorum." ifadelerini kullandı