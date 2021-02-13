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GeriFutbol Fatih Karagümrük'de Kemal Ademi'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Farklı olabilirdi'
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Futbol
Haber Giriş: 13.02.2021 - 21:29 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük'de Kemal Ademi'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Farklı olabilirdi'

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Fatih Karagümrük'de Kemal Ademi'den Fenerbahçe maçı itirafı! 'Farklı olabilirdi'
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Fatih Karagümrük'ün golcüsü Kemal Ademi, Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup oldukları maçın ardından konuştu.

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  • Karagümrük - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
  • Karagümrük - Fenerbahçe maçından öne çıkan fotoğraflar
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Süper Lig'de Fenerbahçe'ye 2-1 mağlup olan Fatih Karagümrük'te Kemal Ademi, maç sonunda açıklamalar yaptı.

'BUNU TÜRKİYE BİLİYOR'

Fenerbahçe'nin devre arasında Karagümrük'e kiraladığı Kemal Ademi, mücadeleyi "Altay, çok iyi bir kaleci. 2-3 tane çok kritik kurtarış yaptı. Bunu Türkiye biliyor. Hatay maçında da böyleydi. Golü atsam daha farklı olabilirdi ama olmadı" ifadeleriyle değerlendirdi.

'DAHA İYİYDİK BENCE'

Ev sahibi ekibin tek golünü atan Fabio Borini ise "Zor bir maçtı. Beşiktaş maçına kıyasla daha iyiydik bence. Beraberliği yakalayabilirdik. İkinci yarı daha iyi olan taraftık. Bundan daha iyisini yapabiliriz" şeklinde konuştu.

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