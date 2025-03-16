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Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

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#Fatih Karagümrük#1. Lig#Fatih
Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 16, 2025 09:55

Süper Lig’e yükseldiği 2020-21 sezonundan beri kendi stadyumunda maçlara çıkamayan Fatih Karagümrük’e stat müjdesi geldi.

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TFF 1’inci Lig’de yer aldığı dönemlerde maçlarını Vefa Stadyumu’nda oynayan Fatih Karagümrük, 2020-21 sezonunda Süper Lig’e yükselmesinin ardından maçlarını Atatürk Olimpiyat Stadyumu ve çeşitli stadyumlarda oynamıştı.

Bu dönemde yeni stat inşaatı için başvurular yapan ancak sonuç alamayan kırmızı-siyahlılar yeni stadyumuna kavuşuyor.

Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

7680 KAPASİTELİ STAT YAPILACAK!

Fatih Belediye Başkanı Mehmet Ergün Turan, Vefa Stadyumu’nun yerinde 7 bin 680 kapasiteli yeni bir stadyumun inşa edileceğini duyurdu.

Fatih Karagümrük taraftarına sosyal medya hesabı üzerinden müjdeyi veren başkan Turan, “Fatih Karagümrük'ümüz ve taraftarlarımızla, Kocaelispor maçı öncesi güzel bir müjdeyi paylaşmak istiyorum. Kulübümüzün 100’üncü yılında Karagümrük’ümüz, 7 bin 680 seyirci kapasiteli, 46 bin 000 metre kare inşaat alanıyla yeni stadına kavuşuyor. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle inşa edeceğimiz bu stat, kulübümüzün tarihi mirasına yakışır bir eser olacak. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a projeye olan destekleri için şükranlarımı sunuyorum. Kocaelispor maçında, ilçemizin gururu Fatih Karagümrük'e başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı.

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Fatih Karagümrük yeni stadyumuna kavuşuyor

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#Fatih Karagümrük#1. Lig#Fatih

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