Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Süper Lig'de ilk mücadele!

Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı Süper Lig'e 36 yıl sonra ilk kez çıkan Karagümrük takımı için büyük önem arz edecek. Atıyal Canel ve Hamza Hamzaoğlu'nun taktik savaşlar vereceği ve takımlarının Süper Lig analizini yapmalarına fırsat tanıyacak karşılaşma, futbolseverler tarafından da heyecanla takip edilecek. Peki, Fatih Karagümrük Yeni Malatyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, karşılaşma öncesi bazı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK YENİ MALATYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 1. Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Yeni Malatyaspor ile karşılaşacak. 12 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'da oynanacak olan karşılaşma Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

SÜPER LİG'İN YENİ EKİBİ FATİH KARAGÜMRÜK, SLOVEN MİLLİ FUTBOLCU JURE BALKOVEC'İ TRANSFER ETTİ

Kırmızı-siyahlı kulübün sosyal medya hesabında yer alan açıklamada, 26 yaşındaki sol bek ile sözleşme imzalandığı belirtildi.

Geçen sezon İtalya İkinci Futbol Ligi ekiplerinden Empoli'de forma giyen Balkovec, tüm kulvarlarda çıktığı 34 maçta bir gol attı.

Süper Lig’e 36 yıl sonra dönen Fatih Karagümrük, ilk maçında Cumartesi akşamı Yeni Malatyaspor’u konuk edecek. Viviano, Roco, Zukanovic, Lichaj, Mevlüt, Aatif ve Vato gibi önemli transferlere imza atan kırmızı-siyahlılar, ilk maçında 3 puan hedefliyor.



İki sezon içinde önce TFF 1. Lig’e, ardından da hiç beklemeden Süper Lig’e yükselerek 36 yıllık özlemi dindiren Fatih Karagümrük, Cumartesi akşamı Süper Lig’deki ilk maçına çıkacak. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda Yeni Malatyaspor ile karşı karşıya gelecek olan kırmızı-siyahlı ekip, bugün hazırlıklarını tamamlayacak ve maç saatini beklemeye başlayacak. Play-off finalinde Adana Demirspor’u penaltı atışlarıyla mağlup ederek, Hatayspor ve BB Erzurumspor’un ardından Süper Lig’e yükselen son takım olma başarısı gösteren Karagümrük, hazırlık dönemini Bolu’da geçirdi. Fenerbahçe, Alanyaspor ve Başakşehir ile hazırlık maçı yapan kırmızı-siyahlılar, kampın bitiminin ardından hazırlıklarına İstanbul’da devam etti.

FLAŞ TRANSFERLER



Yeni sezon öncesinde transfer hareketliliği en fazla olan ekiplerin başında gelen Karagümrük, önemli transferlere imza attı. İtalya Milli Takımı kalesini de koruyan Viviano’yu kadrosuna katan kırmızı-siyahlılar, savunmaya ise Zukanovic, Eric Lichaj ve Enzo Roco takviyelerini yaptı. Trabzonspor’un efsane golcülerinden Şota’nın yeğeni Vato Arveladze’yi kadrosuna katarak orta sahasına takviye yapan Karagümrük, Türkiye’de Sivasspor, Fenerbahçe, Rizespor ve Antalyaspor forması giyen Aatif Chahechouhe’yu da kadrosuna kattı. Kırmızı-siyahlılar forvete ise Fenerbahçe ile yollarını ayıran Mevlüt’ü transfer etti. Süleyman Hurma’nın başkanlığını yaptığı Süper Lig’in yeni ekibi, bu transferler için bonservis bedeli ödemedi.



Cumartesi akşamı Yeni Malatyaspor’u konuk ederek Süper Lig yolculuğuna başlayacak olan Karagümrük, ilk maçından 3 puanla ayrılarak taraftarlarını mutlu etmek istiyor. İki ekip daha önce 2 kez karşı karşıya geldi. 2014-2015 sezonunda 2. Lig’de aynı grupta yer alan Yeni Malatyaspor ve Karagümrük, Malatya’da oynanan mücadelede golsüz berabere kalmıştı. İstanbul’daki karşılaşmayı ise Yeni Malatyaspor 1-0 kazanmıştı. Atatürk Olimpiyat Stadı’nda saat 17.00'de başlayacak olan karşılaşmayı Abdulkadir Bitigen yönetecek. Bitigen’in yardımcılıklarını ise Mehmet Kısal ve Mustafa Savranlar yapacak.

YENİ MALATYASPOR'DAN TRANSFER AÇIKLAMASI

Süper Lig takımlarından Yeni Malatyaspor'un kulüp başkanı Adil Gevrek, transfer sürecinin devam ettiğini, takıma 2 veya 3 oyuncu transfer etmeyi planladıklarını söyledi.



Sarı-siyahlı ekibin Yeni Malatya Stadı'nda, transferler için tanıtım töreni düzenlendi

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Törende konuşan Adil Gevrek, yeni sezonun hayırlı olmasını temenni etti.



Takıma yeni katılan oyunculara başarılar dileyen Gevrek, geçen sezonun ikinci yarısında taraftarlarını üzdüklerini hatırlattı.

"Bu sene yapmış olduğumuz transferlerde çok titiz davrandık, bir daha sıkıntı yaşamamak için." diyen Gevrek, "Bu sezon takıma katkı sağlayacağına inandığımız karakterli, kaliteli futbolcu kardeşlerimizi transfer ettik. Ailemize katıldıkları için hepsine teşekkür ediyorum." ifadelerini kullandı.



"STOPER BÖLGESİNE TRANSFER YAPACAĞIZ"



Gevrek, konuşmasının ardından gazetecilerin sorularını yanıtladı.



Bir gazetecinin, transferlerin devam edip etmeyeceğine dair sorusuna Gevrek, şu yanıtı verdi:



"Transfer sezonu devam ediyor, alacağımız 2 veya 3 oyuncu olacak. Hocamızla konuştuk, stoper bölgesine transfer yapacağız. Transfer son güne kadar bitmez. Hocamızla, futbolcu kardeşlerimizle birlikte bu yolu yürüyeceğiz ve taraftarlarımızın, camiamızın yanımızda olmasını istiyoruz. Birlikte güçlüyüz, en büyük gücümüz taraftarımız. Takıma gelen oyuncular isteyerek geldi, bu çok önemli."



"KOLAY BİR LİG VE SENE OLMAYACAK"



Gevrek, transfer edilen oyuncuların beklentileri karşılayacağına inandığını söyledi.



Yeni sezondaki beklentilerinin sorulması üzerine ise Gevrek, "Hedef koymak doğru değil, geçen sezondan başlayan pandemi sıkıntısı var, pandeminin ülkemizde bir an önce bitmesi temennimiz. Kolay bir lig ve sene olmayacak. Belki eskisi gibi sahalarda futbol oynanmayacak, hala pandemi devam ediyor. Bu sıkıntılar içerisinde lig başlayacak. Bugün Süper Lig'de 21 takımla mücadele edeceğiz, fikstürün de sıkışık olması nedeniyle lig zor alacak. Biz geçen sezon yaşadığımız sıkıntıyı bu sezon yaşamayacağımıza inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu.



ADEM BÜYÜK: "BU TAKIMDA TEKRAR OLDUĞUM İÇİN MUTLUYUM"



Galatasaray'dan transfer edilen forvet oyuncusu Adem Büyük ise, "Bu sezon 44 numaralı forma giyecek misiniz" sorusuna, şu yanıtı verdi:



"Daha önce iki sezon formasını giydiğim bu takımda tekrar olduğum için mutluyum. Buraya isteyerek geldim, kontratım devam etmesine rağmen geldim. Ayrılık süreci kolay olmuyor ama sevdiğim, bildiğim takım olarak güvendiğim bir yere geldim. 44 numara konusuna gelince tabii ki böyle bir sorumluluk almayı isterim ama o numara şu an dolu sevdiğim bir kardeşimde. Bu numara kardeşim Murat Akça'da olduğu için bu talebinizi üzülerek reddetmek zorundayım."



Taraftarlardan takımı desteklemelerini isteyen Büyük, şöyle devam etti:



"Geçen sezon takımın içinde bulunduğu kötü tablodan dolayı sizler kadar ben de üzüldüm. Bu sıkıntıları tekrar yaşamamak adına futbolcu kardeşlerimden ağabeylerimden tek ricamız savaşmak olacak. Herkesin kötü zamanları olabilir, bunu tolere etmek gerekiyor. Kulüp ve taraftar olarak, bütün olmamız gerekiyor, bunu başaracak inanca güce sahibiz, daha önce başardık." diye konuştu.



HAMZA HAMZAOĞLU'NDAN KOVİD-19 TEDBİRİ



Yeni Malatyaspor'un teknik direktörü Hamza Hamzaoğlu ise yönetici ve futbolcular ayrıldıktan sonra gazetecilere açıklama yapmak üzere sahaya geldi.



Hamzaoğlu, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testinin geçen hafta pozitif çıktığını ancak yaptırdığı son iki testin negatif çıkmasına rağmen tedbir amaçlı basın açıklamasını futbolculardan ve kulüp başkanından ayrı yapma kararı aldığını söyledi.



Hamzaoğlu, yapılan yeni transferlerle beraber iyi bir kadro oluşturduklarını aktararak, "Kampımız çok iyi geçti diyemem, oyuncularımız aramıza sonradan katıldı. Bulunduğumuz ortam itibariyle çok rahat çalıştığımızı söyleyemeyeceğim çünkü bir küçük sahada akşam da büyük sahada çalışıyorduk. Oyuncuların iyi niyeti ve özverili çalışmasından memnunum. Özverili ve takımda oynamaktan keyif alan iyi bir kadroya sahibim. Takıma gelmeden önce bazı transferler yapılmıştı, hepsi de iyi oyuncular. Geldikten sonra yönetimle birlikte yapılan transferlere karar verdik. Bundan sonra da bir iki transferimiz gerçekleşecek diye düşünüyorum. " ifadelerini kullandı.

"MAÇLAR OYNANDIKÇA LİGDE SIRALAMADAKİ HEDEFLERİMİZİ BELİRLEYECEĞİZ"

Sezonun zorlu geçeceğini ve derin bir kadroya sahip olunması gerektiğine vurgu yapan Hamzaoğlu, şunları kaydetti:



"Üç günde bir maçlar var, sakatlıkların çok olabilme ihtimali olan bir sezon yaşayacağız. Kart cezalılarının çok olacağı bir sezon yaşayacağız. Bu nedenle kadroda bulunan herkese ihtiyacımız var. Eksiğimiz var, stoper transferi yapmamız gerekiyordu, yapamadık. Hadebe hasta, daha hiç antrenman yapamadı. Elimizdeki imkanlarla Fatih Karagümrük maçında en iyisini yapmaya çalışacağız. İyi bir sonuçla dönersek güzel bir başlangıç yapmış oluruz. Futbolda her şey var, kötü bir sonuçla da dönsek bu bizi yolumuzdan çevirmeyecek, kararlı şekilde hedeflerimize doğru gideceğiz. Bu seneki hedefleri sezon içinde belirlemeye daha doğru buluyorum. İlk hedefimiz maçlara iyi bir şekilde hazırlanarak, ortay bir şeyler koymak. Maçlar oynandıkça ligde sıralamadaki hedeflerimizi belirleyeceğiz."



İmza törenine yeni transfer olan Adem Büyük, Murat Akça, Jetmir Topalli, Benjamin Tetteh, Zeki Yavru, Eray İşcan, Doğukan Emeksiz, Guido Herrera, Christian Cueva, Fernando Zuqui ve bir grup taraftar katıldı.