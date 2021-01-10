Fatih Karagümrük ve Konyaspor maçÄ± saat kaçta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?
TÃ¼rkiye Futbol Federasyonu Merkez Hakem Kurulu 18. hafta maÃ§larÄ±nÄ±n hakemlerini aÃ§Ä±kladÄ±. Takvime gÃ¶re 18. Hafta maÃ§larÄ±ndan biri Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve Ä°ttifak Holding Konyaspor arasÄ±nda gerÃ§ekleÅŸecek. Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve Ä°ttifak Holding Konyaspor maÃ§Ä±nÄ± Serkan Tokat yÃ¶netecek. Peki, Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ve Ä°ttifak Holding Konyaspor saat kaÃ§ta, hangi kanalda yayÄ±nlanacak?
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile Konyaspor SÃ¼per Lig'de 18. hafta maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Son iki haftada puan alamayan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Kocaeli'de oynanacak maÃ§ta rakibini yenerek yeniden yÃ¼kseliÅŸe geÃ§me peÅŸinde.ÂGalatasaray maÃ§Ä±ndan 4-3 skorla galip ayrÄ±lan Konyaspor galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor.Â
Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - Konyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda, saat kaÃ§ta?
Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.30'da baÅŸlayacak mÃ¼cadele beIN SPORTS HD 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak ve Serkat Tokat dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.
TAKIMLARIN GALÄ°BÄ°YET VE MAÄžLUBÄ°YETLERÄ°
Ev sahibi takÄ±m 17 haftasÄ± geride kalan SÃ¼per Lig'de 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet aldÄ±.
8. sÄ±rada bulunan Konyaspor ise 16 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldÄ±.
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