Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k ile Konyaspor SÃ¼per Lig'de 18. hafta maÃ§Ä±nda karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya gelecek. Son iki haftada puan alamayan Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k Kocaeli'de oynanacak maÃ§ta rakibini yenerek yeniden yÃ¼kseliÅŸe geÃ§me peÅŸinde.ÂGalatasaray maÃ§Ä±ndan 4-3 skorla galip ayrÄ±lan Konyaspor galibiyetlerine bir yenisini eklemek istiyor.Â

Fatih KaragÃ¼mrÃ¼k - Konyaspor maÃ§Ä± hangi kanalda, saat kaÃ§ta?

Kocaeli Stadyumu'nda saat 13.30'da baÅŸlayacak mÃ¼cadele beIN SPORTS HD 1'den canlÄ± yayÄ±nlanacak ve Serkat Tokat dÃ¼dÃ¼k Ã§alacak.

TAKIMLARIN GALÄ°BÄ°YET VE MAÄžLUBÄ°YETLERÄ°

Ev sahibi takÄ±m 17 haftasÄ± geride kalan SÃ¼per Lig'de 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 4 maÄŸlubiyet aldÄ±.

8. sÄ±rada bulunan Konyaspor ise 16 haftada 6 galibiyet, 4 beraberlik ve 6 yenilgi aldÄ±.