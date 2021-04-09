MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Karagümrük, TT Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak
GeriFutbol Fatih Karagümrük, TT Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Futbol
AA
Haber Giriş: 09.04.2021 - 10:02 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, TT Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Karagümrük, TT Stadı'nda Galatasaray'ın konuğu olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 34. haftasında yarın Galatasaray'la rakip sahada karşılaşacak.

Türk Telekom Stadı'nda oynanacak müsabaka saat 19.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 48 puanla 8. sırada bulunuyor.

Ligde 19 galibiyet, 4 beraberlik ve 8 mağlubiyeti olan Galatasaray ise 61 puanla 3. sırada yer alıyor.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak
Galatasaray ile Fatih Karagümrük rekabetinde 14. maç oynanacak

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı, Fatih Karagümrük 2-1 kazanmıştı.

 

Fatih Karagümrük, TT Stadında Galatasarayın konuğu olacak

10.000 TL'ye varan "Hoş geldin bonusu" sadece Misli.com'da! Hemen üye ol...

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi