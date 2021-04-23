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Futbol
AA
Haber Giriş: 23.04.2021 - 10:36 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a konuk olacak

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Fatih Karagümrük, Trabzonspor'a konuk olacak

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 37. haftasında yarın Trabzonspor'a konuk olacak.

Medical Park Stadı'nda oynanacak karşılaşma, saat 16.00'da başlayacak.

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Ligin geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 11 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 50 puanla 9. sırada bulunuyor.

Ligde 16 galibiyet, 12 beraberlik ve 7 mağlubiyeti olan Trabzonspor ise 60 puanla 4. sırada yer alıyor.

İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Trabzonspor 2-1 kazanmıştı.

 

Fatih Karagümrük, Trabzonspora konuk olacak

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