Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı saat kaçta, hangi kanalda yayınlanacak?

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 16. haftasında yarın Trabzonspor'u ağırlayacak. Vodafone Park'ta saat 16.00'da başlayacak müsabakada, hakem Ali Palabıyık düdük çalacak. Karşılaşma beIN SPORTS HD1'den canlı yayınlanacak.



Fatih Karagümrük - Trabzonspor muhtemel 11'ler...



Fatih Karagümrük: Viviano, Ramazan, Fatih, Balkovec, Alparslan, Biglia, Ndiaye, Jimmy, Aatif, Vato, Mevlüt

Trabzonspor: Uğurcan, Serkan, Edgar, Hosseini (Campi), Marlon, Baker, Flavio, A.Ömür, Ekuban, Nwakaeme, Djaniny

Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de iç saha yaptığı 7 maçta 5 galibiyet, 2 beraberlik aldı.



Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı karşılaşmalarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir, Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Çaykur Rizespor ve Galatasaray'ı mağlup ederken, Kasımpaşa ve Demir Grup Sivasspor ile berabere kaldı.



Fatih Karagümrük, ligde 5 galibiyet, 6 beraberlik ve 3 mağlubiyet sonucunda topladığı 21 puanla 7. sırada yer alıyor.

Beşer galibiyet, beraberlik ve yenilgisi bulunan Trabzonspor ise ligde 20 puanla 9. sırada bulunuyor.