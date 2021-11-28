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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Muhtemel 11'ler

#Fatih Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig
Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda Muhtemel 11ler

Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı, şampiyonluk mücadelesinde önem arz edecek. Bu maçı kaybetmesi halinde sezonun ilk mağlubiyetini alacak olan Trabzonspor, galibiyet elde etmesi halinde ise serisine devam edecek. Rakibi karşısında kariyeri boyunca 7 kez mücadele eden Fatih Karagümrük, henüz hiç galibiyet elde edemedi. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

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Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı, liderlik koltuğunda oturan Bordo Mavili kulübün bulunduğu konumu koruyabilmesi açısından önem arz ediyor. Peki, Fatih Karagümrük Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşma hakkında detaylı bilgiler

FATİH KARAGÜMRÜK TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 14'üncü Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Trabzonspor ile karşılaşacak. 28 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma, Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

MUHTEMEL 11'LER

F.KARAGÜMRÜK: Viviano, Balkovec, Luckassen, Serhat, Caner, Tunay, Emre Mor, Erun, Bertolacci, Karamoh, Pesic

TRABZONSPOR: Uğurcan, Dorukhan, Edgar IE, Hugo, Trondseni Bakasetas, Berat, Hamsik, Abdulkadir Ömür, Nwakaeme, Cornelius

 

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#Fatih Karagümrük#Trabzonspor#Süper Lig

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