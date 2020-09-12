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GeriFutbol Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Galibiyetle başlamak güzel'
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Futbol
AA
Haber Giriş: 12.09.2020 - 23:50 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Galibiyetle başlamak güzel'

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Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: 'Galibiyetle başlamak güzel'
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Süper Lig'in ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup eden Fatih Karagümrük'ün teknik sorumlusu Atılay Canel, sezona galibiyetle başlamanın güzel olduğunu söyledi.

Canel, maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, "Biz lige renk katmaya geldik. İlk maça galibiyetle başlamak gayet güzel. Hedefimiz lige tutunup bir daha 36. seneler yaşamamak. Maçta eksiklerimiz vardı, iyi bir şekilde dersimizi çalışacağız." diye konuştu.

Canel, orta sahaya takviye yapmayı planladıklarını ifade etti.

Fatih Karagümrük Teknik Sorumlusu Atılay Canel: Galibiyetle başlamak güzel

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