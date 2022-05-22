Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel: "Oyun olarak zengin bir maçtı"

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Spor Toto Süper Lig’in 38. haftasında Fatih Karagümrük, Atatürk Olimpiyat Stadyumu’nda karşılaştığı Alanyaspor’a 1-0 mağlup oldu.

Karşılaşmanın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Volkan Demirel, "Aslında oyun organizasyonu olarak ve farklı formasyonlara geçtiği iki takımın mücadelesi oldu. İlk yarıda 2-3 tane net pozisyonlarımız var. Onları atabilsek skor farklı olabilirdi. Kırılma anlarımız vardı. 25 ve 30. dakikalar arası Alanyaspor oyuna hükmetti. Sonra golü yedik. 2. yarıya iyi başladık. Yine yakaladığımız pozisyonlar vardı” şeklinde konuştu.



"Hedefimiz 6. bitirmekti ama olmadı"

Sezonun son maçında kazanmak istediklerini ancak olmadığını ifade eden genç teknik adam, "Sezonun en net gol pozisyonlarına girdiğimiz maç oldu. Alanyaspor adına güzel maç, bizim adımıza üzücü maç oldu. Güzel sonlandıramadık, oyun olarak zengin bir maçtı. Sezonu bu şekilde bitirmek istemezdik. Hedefimiz 6. bitirmekti ama olmadı" ifadelerini kullandı.

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Maçın ardından basın toplantısında değerlendirmelerde bulunan Alanyaspor Teknik Sorumlusu Felipe Sanchez Mateos, "Zor maç olacağı ortadaydı. Maçtan önce başka bir senaryo vardı. İki takım da birbirini tanıyordu. Gerek burada çalışmış olmamız, gerek oyuncuların bizi biliyor olması sahada işimizi zorlaştırdı. Maçın ilk yarısında pozisyonlar yakaladık, sonrasında golü attık” şeklinde konuştu.



Mateos'tan teşekkür

Felipe Sanchez Mateos, sezonu 64 puanla 5. sırada bitiren Alanyaspor’un kulüp rekoru kırdığını da hatırlatarak, “Avrupa’da yer almak istiyorduk olmadı. Aynı zamanda kulüp rekoru da kırdık. Alanyaspor yönetiminin bizlere vermiş olduğu fırsattan dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon çalışmış olan diğer teknik adamlara da toplamış oldukları puanlar için teşekkürler” ifadelerini kullandı.