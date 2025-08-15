×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linkleri kullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarını ve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOL PUAN DURUMU FİKSTÜR BASKETBOL VOLEYBOL CANLI SKOR TENİS VİDEO
HABERLERSpor HaberleriFutbol Haberleri

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Liczka'dan Galatasaray uyarısı: 'Bunu yapmazsak ölürüz!'

Güncelleme Tarihi:

#Fatih Karagümrük#Galatasaray#Liczka
Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Liczkadan Galatasaray uyarısı: Bunu yapmazsak ölürüz
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 15, 2025 20:55

Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Liczka, Galatasaray ile oynayacakları maç öncesinde açıklamalarda bulundu.

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Liczka, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

"AYAK UYDURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Maçı değerlendiren Liczka, "Çok büyük bir maç bizim için. Bizim takımımızda genç oyuncular. Onlar için iyi bir tecrübe olacak. İyi hazırlandık. En iyimizi vermeye hazırız. Kağıt üzerinde daha zayıf takımız ve oyunculardan kalitelerini göstermelerini istedim. Sonucu göreceğiz. Zor bir maç olacak. Icardi ve Osimhen, kaliteli oyuncular. Bu maçın şiddetine ayak uydurmaya çalışacağız. Hızlı olmalıyız ve kal önünde bulacağımız şansları değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu. 

Gözden KaçmasınGalatasaraydan çifte imzaGalatasaray'dan çifte imza!Haberi görüntüle

"OYNAYAMAZSAK ÖLÜRÜZ"

Kritik maç öncesi oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı derinde beklersek ve istediğimiz futbolu oynayamazsak ölürüz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Haberle ilgili daha fazlası:
#Fatih Karagümrük#Galatasaray#Liczka

BAKMADAN GEÇME!