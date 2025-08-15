Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Liczka'dan Galatasaray uyarısı: 'Bunu yapmazsak ölürüz!'

Haberin Devamı

Trendyol Süper Lig'in 2. haftasında Galatasaray ile deplasmanda karşı karşıya gelecek olan Fatih Karagümrük'te teknik direktör Liczka, mücadele öncesi açıklamalar yaptı.

"AYAK UYDURMAYA ÇALIŞACAĞIZ"

Maçı değerlendiren Liczka, "Çok büyük bir maç bizim için. Bizim takımımızda genç oyuncular. Onlar için iyi bir tecrübe olacak. İyi hazırlandık. En iyimizi vermeye hazırız. Kağıt üzerinde daha zayıf takımız ve oyunculardan kalitelerini göstermelerini istedim. Sonucu göreceğiz. Zor bir maç olacak. Icardi ve Osimhen, kaliteli oyuncular. Bu maçın şiddetine ayak uydurmaya çalışacağız. Hızlı olmalıyız ve kal önünde bulacağımız şansları değerlendirmeliyiz." şeklinde konuştu.

"OYNAYAMAZSAK ÖLÜRÜZ"

Kritik maç öncesi oyuncularını uyaran tecrübeli çalıştırıcı, "Galatasaray'a karşı derinde beklersek ve istediğimiz futbolu oynayamazsak ölürüz." ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı