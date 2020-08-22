MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerSpor Haberleri Futbol HaberleriFatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
GeriFutbol Fatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Futbol
AA
Haber Giriş: 22.08.2020 - 19:06 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Fatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti
Abone Olgoogle-news

Süper Lig'in yeni ekibi Fatih Karagümrük, Gürcistanlı milli futbolcu Vato Arveladze'yi kadrosuna dahil etti.

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.

Açıklamada, "Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

Fatih Karagümrük, Şota Arveladzenin yeğenini transfer etti

Haftalık net Canlı iddaa kaybına %10'a varan iade Misli.com'da, hemen katıl!

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle