Fatih Karagümrük, Şota Arveladze'nin yeğenini transfer etti

Kırmızı-siyahlı kulüpten yapılan açıklamada, Trabzonspor'da futbolcu ve teknik direktör olarak görev yapan Şota Arveladze'nin yeğeni olan 22 yaşındaki orta saha oyuncusuyla sözleşme imzalandığı belirtildi.



Açıklamada, "Gürcistan'dan çıkıp Avrupa futbolunda başarılar yaşayan Arveladze ailesinin genç ferdi Vato Arveladze, bu sezon Süper Lig'de Karagümrük forması giyecek. İkinci Başkanımız Serkan Hurma ve Sportif Direktörümüz Murat Akın'ın imza attırdığı 22 yaşındaki Vato Arveladze, Gürcistan ve Polonya Süper liglerinde forma giydi. Gürcistan Milli Takımı formasını da terleten genç Arveladze'ye başarılarla dolu bir sezon dileriz." ifadeleri kullanıldı.

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