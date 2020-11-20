36 yıl sonra döndüğü Süper Lig'de sezona iyi başlayan Fatih Karagümrük, iç saha maçlarında yenilmedi. Kırmızı-siyahlılar, evinde oynadığı maçlarda Yeni Malatyaspor, Medipol Başakşehir ve Büyükşehir Belediye Erzurumspor'u mağlup ederken, Kasımpaşa ile berabere kaldı. Deplasmanda oynadığı karşılaşmalarda galibiyet yüzü göremeyen İstanbul ekibi, Fenerbahçe ve Aytemiz Alanyaspor'a yenilirken Gaziantep FK ve MKE Ankaragücü ile puanları paylaştı.

Karşılaşma öncesi Sivas temsilcisinde üç futbolcunun yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıkmıştı. Kırmızı-beyazlılarda Fatih Karagümrük maçı öncesi Jorge Felix, Aaron Appindangoye ve Serhiy Rybalka'nın sakatlığı sürüyor. Sivasspor 8 puanla puan cetvelinde 15. sırada yer alırken, Fatih Karagümrük ise 12 puanla 5. sırada bulunuyor.

Fatih Karagümrük Sivasspor maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 13.30'da başlayacak karşılaşmayı, hakem Hüseyin Göçek yönetecek. beIN Sports 2 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

İSTATİSTİKLER

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, Süper Lig tarihinde ilk kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında 1. Lig'de oynanan iki karşılaşmayı da Sivasspor kazanmıştı. Sahasında oynadığı son 14 lig maçını da kaybetmeyen Fatih Karagümrük, son mağlubiyetini Aralık 2019'da 1. Lig'de almıştı. 2020/21'de çıktığı ilk üç deplasman maçında yedi puan kazanan Sivasspor, daha önce bir sezonun ilk dört dış saha karşılaşmasında en fazla yedi puan toplayabilmişti. İstanbul takımlarına rakip olduğu son sekiz Süper Lig maçının sadece birini kaybeden Sivasspor, tek mağlubiyetini son karşılaşmada aldı. Süper Lig'in 2020/21 sezonunda rakiplerine Fatih Karagümrük'ten daha fazla şut fırsatı tanıyan tek takım Antalyaspor. Sivasspor ise bu alanda ligin en düşük sayısına sahip ekip konumunda. Bu sezon Süper Lig'de çektiği isabetli şutları Fatih Karagümrük'ten daha yüksek bir yüzdeyle gole çeviren tek takım Göztepe.

Görev aldığı son iki Süper Lig maçında üç golde pay sahibi olan Fatih Karagümrük orta sahası Badou Ndiaye, aynı sayıda gol katkısını daha önceki 24 karşılaşmada verebilmişti. Süper Lig'in ilk sekiz haftasında üç gole doğrudan katkı sağlayan Fatih Karagümrük stoperi Enzo Roco, Avrupa kariyerinin tek sezondaki en yüksek sayısını yakaladı. Süper Lig'de çıktığı son iki maçta birer asist yapan Sivasspor oyuncusu Uğur Çiftçi, kariyerinde üst üste üç maç gol katkısı sağladığı bir seri yakalayamadı. Süper Lig'de İstanbul takımlarına konuk olduğu son üç maçı da kaybetmeyen Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, kariyerinde üst üste dört karşılaşmadan puanla ayrılamadı.