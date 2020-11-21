En son 2005 yılında 1. Lig'de karşılaşan Fatih Karagümrük ve Sivasspor, 15 yıl sonra ilk kez bir lig mücadelesinde karşı karşıya gelecek. Ligde iyi bir konum elde etmek isteyen Fatih Karagümrük ve Sivasspor, bu karşılaşmadan galibiyetle ayrılıp 3 puanı cebine koymayı hedefliyor. Peki, Fatih Karagümrük Sivasspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

Fatih Karagümrük 11’i: Viviano, Lichaj, Fatih, Koray, Balkovec, Sabo, Biglia, Jimmy, Aatif, Ndao, Sobiech.

Sivasspor 11’i: Samassa, Goiano, Caner, Camara, Uğur, Robin Yalçın, Claudemir, Cofie, Yasin, Gradel, Kone.

FATİH KARAGÜMRÜK SİVASSPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 9'uncu Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Sivasspor'u konuk edecek. 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da oynanacak mücadele, Bein Sports HD 2 kanalından canlı izlenebilecek.

SİVASSPOR'DA KORONAVİRÜS VAKASI

DG Sivasspor’un file bekçisi Muammer Yıldırım, korona virüse yakalandığını açıkladı.



Sivasspor'da korona virüs şoku yaşanıyor. Kırmızı-beyazlı kulüpte, korona virüsü bulaşan futbolcu sayısı 5’e yükselirken, bu isimlerden birinin de kaleci Muammer Yıldırım olduğu ortaya çıktı.



Kırmızı-beyazlı takımın 30 yaşındaki kalecisi Muammer Yıldırım, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, korona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını ve izolasyona başladığını duyurdu. Yıldırım, paylaşımında şu ifadeleri kullandı:



"Testim pozitiftir. Karantinanın 4. günündeyim. Durumum şuan gayet iyi. Arayan soran herkese teşekkür ederim."