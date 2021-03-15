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GeriFutbol Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını ayırdı
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Futbol
Haber Giriş: 15.03.2021 - 16:12 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını ayırdı

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Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını ayırdı

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'la yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Süper Lig ekiplerinden Fatih Karagümrük, Şenol Can'la yollarını ayırdıklarını açıkladı. Açıklamada, "Hocamız Şenol Can ile karşılıklı anlaşarak yollarımızı ayırmış bulunmaktayız. Hem futbolcu hem de antrenör olarak 3 sezondur başarılarımızda emeği olan Şenol Can’a teşekkür ederiz..." ifadeleri yer aldı.

Fatih Karagümrük'te teknik direktörlük görevi için en büyük aday ise Şota Arveladze oldu. Kayserispor ve Trabzonspor'da da Karagümrük Başkanı Süleyman Hurma ile birlikte çalışan Şota'nın uzun vadeli bir proje istediği iddia edildi.

Gürcü teknik direktörle görüşmede pürüz çıkması halinde listesini belirleyen Karagümrük'ün diğer hoca adaylar ise Hüseyin Cimşir, Selçuk Erdoğan ve Mert Nobre oldu. Fatih Karagümrük, yeni teknik direktörünü Kayserispor maçından sonra açıklayacak

 

Fatih Karagümrük Şenol Can ile yollarını ayırdı

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