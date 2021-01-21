Fatih Karagümrük savunmasında 2 kritik eksik! Beşiktaş'ın iddaa oranı...

Bu bir ilandır

FATİH KARAGÜMRÜK

- Trabzonspor ve Antalyaspor yenilgilerini Konyaspor ve Gençlerbirliği galibiyetleriyle telafi eden Fatih Karagümrük, 36 yıl sonra çıktığı Süper Lig'in ilk 18 haftasını 27 puanla geçti.

- Lider Beşiktaş karşısında savunmalarında ciddi eksikler var!

- Uzun süredir sakat olan Ervin Zukanovic bir yana, Enzo Roco ve Jure Balkovec de cezalı... Sol bekte Alparslan Erdem'i, stoperde ise Fatih Kuruçuk ile Gaston Campi'yi izleyeceğiz.

- Ramazan Civelek ve Erik Sabo takımdan ayrıldı, yeni transferlerden Emre Çolak pek tercih edilmiyor.

- TD Şenol Can, kaptan Lucas Biglia'nın önünde Badou Ndiaye ile Andrea Bertolacci'yi kullanıyor.

BEŞİKTAŞ

- 5 maç üst üste kazanıp liderliğe yükselen Beşiktaş, sonrasında Hatay deplasmanında takıldı ama arkasından derbi maçta Galatasaray'ı devirip zirvedeki yerini korudu.

- Her maç öncesi yapılan rutin Coivd-19 PCR testleri sonucunda 1 futbolcuda pozitif sonuç çıktığı açıklandı ancak ismi belirtilmedi.

- TD Sergen Yalçın'ın Fatih Karagümrük maçı için açıklanan kamp kadrosunda Fabrice N'Sakala, Ajdin Hasic ve Güven Yalçın yer almadı.

- Güven'in sakatlığı vardı, Hasic yabancı kontenjanına takılmıştır, izolasyona alınan oyuncunun N'Sakala olması kuvvetle muhtemel...

- Orta alanda Josef de Souza, hücumda ise Cyle Larin ile Vincent Aboubakar performanslarıyla öne çıkan isimler.







CANLI BAHİS'TE ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün son 8 lig maçının tamamında "karşılıklı gol" izledik. Bu 8 maçın 7'si aynı zamanda "2.5 ÜST" bitti.

- Beşiktaş deplasmanda oynadığı son 3 lig maçında 7 puan topladı. (2 galibiyet - 1 beraberlik)

- İki takım ligde 37 sezon sonra kozlarını paylaşacak! 37 sezon önce oynanan lig maçlarında Beşiktaş 4'er gollü galibiyetler elde etmişti...

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Beşiktaş kazanır" oldu!

%40'lık kesim averajla da olsa lider durumda olan siyah-beyazlı ekibe Fatih Karagümrük karşısında güveniyor...

%18'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına koymuş ve mücadelede en az 3 gol çıkacağını düşünüyor.

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Fatih Karagümrük kaptanı Lucas Biglia'nın Milan günleri! Hatırlayalım...