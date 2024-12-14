Fatih Karagümrük puanı son dakikada kurtardı

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Bu sonuçla Fatih Karagümrük 28, Boluspor 22 puana çıktı.
Stat: Atatürk Olimpiyat
Hakemler: Gürcan Hasova, Kadir Akıllı, Arif Dilmeç
Solwie Energy Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya (Dk. 72 Talha Ülvan), Yiğit Efe Demir, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Dk. 71 Emir Tintiş), Johnson (Dk. 72 Dovedan), Tresor Doh (Dk. 90 Baran Demiroğlu), Camacho, Göktan Gürpüz (Dk. 71 Muhammed Mert), Lamkel, Wesley
Boluspor: Çağlar Şahin Akbaba, Ali Ülgen, Fethi Özer, Onur Ulaş, Oulare, Oğuz Kağan Güçtekin, Berk Yıldız, Avramovski (Dk. 73 İshak Karaoğul), Jefferson (Dk. 90 Işık Kaan Arslan), Mukairu (Dk. 82 Hakan Bilgiç), Hüsamettin Yener (Dk. 90 Babacar)
Goller: Dk. 6 Mukairu, Dk. 11 Jefferson (Penaltıdan) (Boluspor), Dk. 48 Johnson, Dk. 90 Baran Demiroğlu (Solwie Energy Fatih Karagümrük)
Sarı kartlar: Dk. 39 Yiğit Efe Demir, Dk. 44 Camacho, Dk. 57 Çağtay Kurukalıp, Dk. 86 Talha Ülvan (Solwie Energy Fatih Karagümrük), Dk. 81 Mukairu, Dk. 86 Ali Ülgen, Dk. 90 Jefferson (Boluspor)