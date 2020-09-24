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Futbol
AA
Haber Giriş: 24.09.2020 - 09:40 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Olimpiyat'ta Başakşehir'i konuk edecek!

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Fatih Karagümrük, Olimpiyat'ta Başakşehir'i konuk edecek!
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Fatih Karagümrük, Süper Lig’in 3. haftasında yarın Medipol Başakşehir'i konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Ali Şansalan yönetecek.

Kırmızı-siyahlı ekip, 36 yıl sonra yükseldiği Süper Lig'de ilk hafta maçında Yeni Malatyaspor'u 3-0 mağlup ederek sezona iyi bir başlangıç yaptı. Fatih Karagümrük ikinci hafta maçında ise deplasmanda Gaziantep FK ile 2-2 berabere kaldı.

Son şampiyon Medipol Başakşehir ise ligin ilk iki haftasında Hatayspor ve Galatasaray'a 2-0'lık skorlarla mağlup oldu.

 

Fatih Karagümrük, Olimpiyatta Başakşehiri konuk edecek

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