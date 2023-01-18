Canlı: Fatih Karagümrük-Medipol Başakşehir (Ziraat Türkiye Kupası Son 16 turu maçı)

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Fatih Karagümrük, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Medipol Başakşehir'i konuk ediyor.

Tek maç eleme sistemine göre oynanacak karşılaşmada tur atlayan takım adını çeyrek finale yazdıracak.

CANLI ANLATIM

FATİH KARAGÜMRÜK 1-1 BAŞAKŞEHİR

GOL: 68' Diagne, Levent Mercan (k.k.)

İkinci yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Dresevic, Diagne, Kerim Frei, Levent, Burak, Lawrence, Salih, Adnan, Bertolacci.

Başakşehir: Volkan, Şener, Duarte, Touba, Lima, Ndayishimiye, Aleksic, Mesut Özil, Szysz, Mounir, Okaka.

Mesut Özil ilk kez ilk 11'de

Mesut Özil, Başakşehir formasıyla ilk kez ilk 11'de bir maça başladı. Özil bu sezon 3 maçta toplam 21 dakika süre almıştı. Özil, yaşadığı sırt ağrıları nedeniyle geçirdiği ameliyat sonrasında tedavisinin ardından ilk kez Fatih Karagümrük karşısında görev aldı.



34 yaşındaki futbolcu son olarak 15 Eylül 2022 tarihinde UEFA Avrupa Konferans Ligi A Grubu 2. haftasında Başakşehir’in evinde oynadığı Fiorentina karşısında süre almıştı. Deneyimli futbolcu, Karagümrük maçıyla 125 gün sonra formasına kavuşmuş oldu.

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Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı saat kaçta, hangi kanalda?

Esenyurt Necmi Kadıoğlu Stadyumu'nda oynanan ve saat 14:30'da başlayan Fatih Karagümrük - Başakşehir maçı A Spor'dan canlı yayınlanıyor...

Emre Belözoğlu’ndan kadroda 5 değişiklik



Başakşehir Teknik Direktörü Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçına göre Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük karşısında 5 değişiklik ile sahaya çıktı.



Medipol Başakşehir, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük’e konuk oluyor. Başakşehir’de Teknik Direktör Emre Belözoğlu, Süper Lig’de son oynadıkları Trabzonspor maçının 11’ine göre Fatih Karagümrük karşısında 5 değişikliğe gitti. Belözoğlu; Ömer Ali Şahiner, Mahmut Tekdemir, Deniz Türüç, Berkay Özcan, Serdar Gürler yerine Şener Özbayraklı, Danijel Aleksic, Mesut Özil, Patryk Szysz, Mounir Chouiar'e görev verdi.



Pirlo'dan kadroda 8 değişiklik



Fatih Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig'de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Türkiye Kupası'nda Başakşehir karşısına 8 değişiklik ile çıktı.



Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu'nda Fatih Karagümrük, Başakşehir’i konuk ediyor. Karagümrük Teknik Direktörü Andrea Pirlo, Süper Lig’de son oynadıkları Kasımpaşa maçının 11'ine göre Başakşehir karşısında 8 değişikliğe gitti. İtalyan teknik adam; Batuhan Şen, Rayyan Baniya, Magomed Ozdoev, Matteo Ricci, Otabek Shukurov, Ebrima Colley, Kazım Kazım ve Fabio Borini’nin yerine Emiliano Viviano, Salih Dursun, Adnan Uğur, Burak Kapacak, Nicholas Lawrence, Kerim Frei, Andrea Bertolacci ile Mbaye Diagne’ye görev verdi.

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