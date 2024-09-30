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Fatih Karagümrük lideri devirdi

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#Futbol#Fatih Karagümrük#İstanbulspor
Fatih Karagümrük lideri devirdi
Oluşturulma Tarihi: Eylül 30, 2024 22:43

Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda konuk ettiği lider İstanbulspor'u tek golle mağlup etti.

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Trendyol 1. Lig'in 7. haftasında Fatih Karagümrük, konuk ettiği İstanbulspor'u 1-0 yenerek üst üste 3. galibiyetini elde etti.

Kırmızı-siyahlılar bu sonuçla puanını 12'ye yükseltti ve haftayı 7. sırada kapattı. Liderlik koltuğunda oturan İstanbulspor ise 13 puanda kaldı.

Hakemler: Mustafa Kürşat Filiz, Erkan Akbulut, Samet Özkul
Fatih Karagümrük: Emre Bilgin, Yiğit Efe Demir (Berkay Dabanlı dk. 22), Atakan Çankaya, Djilobodji, Çağtay Kurukalıp, Marisu Tresor, Göktan Gürpüz (Flavio Paoletti dk. 71), Camacho (Ömer Faruk Gümüş dk. 85), Daniel Johnson (Ahmet Sivri dk. 71), Nikola Dovedan (Adnan Uğur dk. 85), Wesley
Yedekler: Furkan Bekleviç, Emir Tintiş, Anıl Yiğit Çınar, Baran Demiroğlu, Ahmet Tarık Tuğyan
Teknik Direktör: Şenol Can
İstanbulspor: İsa Doğan, Özcan Şahan (Yunus Bahadir dk. 68), Okan Erdoğan, Coly, Ali Yaşar, Muammer Sarıkaya, Vorobjovas (Florian Loshaj dk. 68), Abdullah Aydın (Sambissa dk. 46), Kerem Şen (Jackson dk. 46), Diarra (Valon Ethemi dk. 74), Emir Kaan Gültekin
Yedekler: Mücahit Serbest, Michael Ologo, Vefa Temel, Kubilay Sönmez, Yusuf Ali Özer
Teknik Direktör: Osman Zeki Korkmaz
Gol: Wesley (dk. 30 pen.)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Daniel Johnson, Paoletti (Fatih Karagümrük), Muammer Sarıkaya (İstanbulspor)

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#Futbol#Fatih Karagümrük#İstanbulspor

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