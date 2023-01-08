Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Konyaspor maçı

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.
CANLI ANLATIM
FATİH KARAGÜMRÜK 2-0 KONYASPOR
GOL: 7' Ozdoev, 33' Diagne
İlk yarı oynanıyor...
İLK 11'LER
Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.
Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Oğulcan, Amilton, Çekici, Diouf.
FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
Süper Lig'in 18'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilir.