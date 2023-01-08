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Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Konyaspor maçı

Güncelleme Tarihi:

#Karagümrük#Konyaspor#Karagümrük Konya
Canlı anlatım: Fatih Karagümrük Konyaspor maçı
Oluşturulma Tarihi: Ocak 08, 2023 13:24

Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor. Bu mücadeleyi, haberimizden anbean takip edebilirsiniz.

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Spor Toto Süper Lig 18. hafta maçında Fatih Karagümrük ile Konyaspor karşı karşıya geliyor.

CANLI ANLATIM

FATİH KARAGÜMRÜK 2-0 KONYASPOR

GOL: 7' Ozdoev, 33' Diagne

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Batuhan, Biraschi, Baniya, Dresevic, Levent, Ricci, Shukurov, Ozdoev, Colley, Borini, Diagne.

Konyaspor: Erhan, Ahmet, Adil, Calvo, Guilherme, Michalak, Hadziahmetovic, Oğulcan, Amilton, Çekici, Diouf.

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 18'inci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor'u konuk ediyor. Saat 13.30'da başlayan mücadele, Bein Sports 2 ekranlarından canlı izlenebilir.

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#Karagümrük#Konyaspor#Karagümrük Konya

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