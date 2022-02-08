Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Konyaspor Maçı

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
FUTBOLFİKSTÜRBASKETBOLVİDEOLARE SPORYAZARLAR
Hürriyet Arama
Pekinde skandal anlar Hepsini ağlayarak anlattıPekin'de skandal anlar! Hepsini ağlayarak anlattı #Pekin Kış Olimpiyat Oyunları
Şafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasakın ifadesi ortaya çıktıŞafak Mahmutyazıcıoğlu cinayetinde yeni detaylar... Ali Yasak'ın ifadesi ortaya çıktı#Şafak Mahmutyazıcıoğlu
1 ayın zirvesini gördü Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor 1 ayın zirvesini gördü! Bitcoin’de yükseliş hareketi mi başlıyor?#Kripto Para Piyasaları
Hablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandıHablemitoğlu suikastının katil zanlısı Nuri Gökhan Bozkır tutuklandı#Nuri Gökhan Bozkır
Kesinti sonrası fatura kararı Bakan Dönmez açıkladı...Kesinti sonrası fatura kararı! Bakan Dönmez açıkladı...#Fatih Dönmez
Putin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı Tuzu uzatır mısın lütfenPutin-Macron görüşmesi sosyal medyayı salladı! 'Tuzu uzatır mısın lütfen?'#Macron
Satışı gündemdeydi... Dev şirkette deprem CEO gidiyor... 2 bin 800 kişi işten çıkarılıyorSatışı gündemdeydi... Dev şirkette deprem! CEO gidiyor... 2 bin 800 kişi işten çıkarılıyor#Peloton
Köyceğiz Gölü taştı Herkes seferber olduKöyceğiz Gölü taştı! Herkes seferber oldu#Muğla
Selçuk Bayraktar hedefi açıkladı Azerbaycanda hayata geçirilecekSelçuk Bayraktar hedefi açıkladı! Azerbaycan'da hayata geçirilecek#Selçuk Bayraktar
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlundan İsrail açıklamasıDışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İsrail açıklaması#Mevlüt Çavuşoğlu
Kibar hırsız şoke etti Buyurun size 200 dolarKibar hırsız şoke etti! 'Buyurun size 200 dolar' #ABD
Bir Kadir Şeker vakası daha Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldıBir Kadir Şeker vakası daha! 'Hayali komando olmaktı, hayalleri yıkıldı'#Eskişehir
Macrondan peşe peşe flaş açıklamalar Ukraynaya söz verdi...Macron'dan peşe peşe flaş açıklamalar! Ukrayna'ya söz verdi...#Macron
Ünlü isme tepki İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucuÜnlü isme tepki! 'İngilizce bilmeyen işçiler sinir bozucu' #Jadé Tuncdoruk
Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’Şişeniz sizi şişmanlatıyor olabilir... ‘Tek risk kilo alımı değil…’#Plastikler
HABERLERSpor Arena Haberleri

Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Konyaspor Maçı

#Karagümrük#Konyaspor#Karagümrük Konya
Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Konyaspor Maçı

Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda VavaCars Fatih Karagümrük, sahasında Konyaspor'u konuk ediyor. Maçın canlı anlatımını haberimizden anbean takip edebilirsiniz...

Haberin Devamı

VavaCars Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 KONYASPOR

GOL: 7' Levent Münir, 11' Ahmed Hassan

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy, Levent, Bistrovic, Balkovec, Burak, Caner, Karamoh.

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Marin, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri, Bytyqi, Hassan.

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı, iki takımın taraftarlarınca yakından takip edilecek. Galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek olan takım, çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek. Peki, Fatih Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

 

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Haberin Devamı

Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor ile karşılaşıyor. 8 Şubat Salı günü saat 17.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Karagümrük#Konyaspor#Karagümrük Konya

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi

BAKMADAN GEÇME!

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

Taslak tamam: Evlilik yılına göre nafaka süresi

#Bekir Bozdağ
Son dakika... Meteorolojiden son hava durumu raporu İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

Son dakika... Meteoroloji'den son hava durumu raporu! İstanbul, Ankara, İzmir ve Antalya dahil 55 kentte alarm

#Meteoroloji
Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayısa dikkat

Kar yağışları kuraklığa çare olacak mı? Uzmanlar uyardı: Nisan ve Mayıs'a dikkat!

#İklim Krizi