Canlı Anlatım: VavaCars Fatih Karagümrük Konyaspor Maçı

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VavaCars Fatih Karagümrük ile Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda karşı karşıya geliyor.

FATİH KARAGÜMRÜK 1 - 1 KONYASPOR

GOL: 7' Levent Münir, 11' Ahmed Hassan

İlk yarı oynanıyor...

İLK 11'LER

Fatih Karagümrük: Viviano, Biraschi, Biglia, Ahmed Musa, Jimmy, Levent, Bistrovic, Balkovec, Burak, Caner, Karamoh.

Konyaspor: Eray, Barış, Adil, Marin, Alberk, Amilton, Oğulcan, M'Poku, Endri, Bytyqi, Hassan.

Fatih Karagümrük Konyaspor maçı, iki takımın taraftarlarınca yakından takip edilecek. Galip ayrılması halinde bir üst tura yükselecek olan takım, çeyrek finaldeki rakibini bekleyecek. Peki, Fatih Karagümrük Konyaspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek? İşte, o detaylar

FATİH KARAGÜMRÜK KONYASPOR MAÇI NE ZAMAN SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

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Türkiye Kupası Son 16 Turu mücadelesinde Fatih Karagümrük, Konyaspor ile karşılaşıyor. 8 Şubat Salı günü saat 17.30'da başlayan mücadele, A Spor ekranlarından canlı yayınlanıyor.