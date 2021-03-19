Fatih Karagümrük Kayserispor maçı saat kaçta hangi kanaldan canlı olarak yayınlanacak?

Kayserispor, Fatih Karagümrük'e konuk olduğu iki resmi maçta da rakibine mağlup olmadı.

Süper Lig'de oynadığı son iki maçı gol atamadan kaybeden Fatih Karagümrük, bu sezon üst üste üç karşılaşmadan puansız ayrılmadı. Son deplasman maçında Hatayspor'u mağlup eden Kayserispor, üst üste iki dış saha galibiyetini en son Aralık 2017'de aldı. Bu sezon İstanbul takımlarına konuk olduğu üç Süper Lig maçından 4 puan çıkaran Kayserispor, öncesindeki dokuz ziyaretinin sekizinden puansız dönmüştü. Fatih Karagümrük ve Kayserispor, bu sezon ilk golü yediği hiçbir Süper Lig maçında sahadan galibiyetle ayrılamadı.

Fatih Karagümrük'ün Süper Lig'de attığı son 11 iç saha golünün tamamı maçların ikinci yarılarında gelirken; son altı golün dördünü Fabio Borini kaydetti. Süper Lig'de attığı son beş golün dördünü kafayla kaydeden Kayserispor, önceki 17 golünün sadece birini bu şekilde bulabilmişti. Kayserispor formasıyla Süper Lig'de çıktığı son üç deplasman maçında iki gol atan İlhan Parlak, önceki 11 dış saha karşılaşmasında rakip fileleri bir kez havalandırabilmişti.

FATİH KARAGÜMRÜK KAYSERİSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDAN CANLI OLARAK YAYINLANACAK?

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak. Müsabakayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek. Karşılaşma beIN Sports 1 kanalından canlı olarak yayınlanacak.

Ligin geride kalan bölümünde 11 galibiyet, 8 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 41 puanla 8. sırada bulunuyor. Ligde 8 galibiyet, 7 beraberlik ve 13 yenilgisi olan 31 puanlı Hes Kablo Kayserispor ise 16. sırada yer alıyor. Fatih Karagümrük'te sakat ve cezalı oyuncu bulunmazken, Andrea Bertolacci, Emiliano Viviano, Gaston Campi ve Mevlüt Erdinç sarı kart ceza sınırında.

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