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Futbol
AA
Haber Giriş: 19.02.2021 - 09:40 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak! Tek eksik Zukanovic...

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Fatih Karagümrük, Kasımpaşa'ya konuk olacak! Tek eksik Zukanovic...
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Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 26. haftasında yarın Kasımpaşa'nın konuğu olacak.

Recep Tayyip Erdoğan Stadı'ndaki mücadele, saat 13.30'da başlayacak. Karşılaşmayı, hakem Yaşar Kemal Uğurlu yönetecek.

Süper Lig'deki son 8 maçında 5 galibiyet alan kırmızı-siyahlı ekip, bu karşılaşmalarda sadece Beşiktaş ve Fenerbahçe'ye yenilirken, bir kez de berabere kaldı.

Ligin geride kalan bölümünde 10 galibiyet, 7 beraberlik ve 7 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 37 puanla 8. sırada yer alıyor.

Ligde 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 12 yenilgi yaşayan 26 puanlı Kasımpaşa ise 15. sırada bulunuyor.

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Fatih Karagümrük'te Kasımpaşa maçı öncesi Ervin Zukanovic dışında sakat oyuncu bulunmuyor.

Sakatlığı geçen Vegar Eggen Hedenstad'ın maç kadrosunda yer alması bekleniyor.

Kırmızı-siyahlılarda kart cezalısı oyuncu bulunmazken, Koray Altınay, Emiliano Viviano ve Gaston Campi, sarı kart ceza sınırında.

 

Fatih Karagümrük, Kasımpaşaya konuk olacak Tek eksik Zukanovic...

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