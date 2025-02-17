Fatih Karagümrük ile Şanlıurfaspor ile berabere kaldı!

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Fatih Karagümrük, Trendyol 1. Lig’in 25. haftasında Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan maçta Şanlıurfaspor ile 1-1 berabere kaldı.
Fatih Karagümrük: Furkan Bekleviç, Atakan Çankaya, Yiğit Efe, Papis Djilobodji, Çağtay Kurukalıp (Salih Dursun dk. 9 (Talha Ülvan dk. 81)), Daniel Johnson, Marius Doh, Joao Camacho (Dovedan dk. 70), Göktan Gürpüz (Barış Kalaycı dk. 70), Serginho (Andre Gray dk. 81), Wesley
Şanlıurfaspor: Tokotaev, Muscat, Alpay Çelebi (Çağrı Giritlioğlu dk. 79), Fatih Eren (Amar Begic dk. 46), Seyit Gazanfer, Hasan Hüseyin Acar, Hakan Erçelik (Uchenna Ogundu dk. 46), Nafican Yardımcı, Akabueze, Kappel (Ahmet Yazar dk. 46), Wriedth (Bouly Sambou dk. 71)
Goller: Serginho (dk. 21) (Fatih Karagümrük), Uchenna Ogundu (dk. 49) (Şanlıurfaspor)
Sarı kartlar: Atakan Çankaya, Marius Doh, Dovedan, Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük) Ahmet Yazar, Nafican Yardımcı (Şanlıurfaspor)
MAÇTAN DAKİKALAR
21. dakikada Wesley’den topu alan Camacho’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan pasında uzak direkteki Serginho’nun vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Tokotaev’in sağından ağlarla buluştu.1-0
49. dakikada Begic’in içeri çevirdiği topta Ogundu’nun ön direkten vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Furkan’ın solundan filelere gitti. 1-1
66. dakikada Nafican’ın sol taraftan ortasında penaltı noktasının gerisindeki Begic’in sert vuruşunda meşin yuvarlak sağdan az farkla auta gitti.
84. dakikada savunma arkasına atılan havadan uzun pasta hareketlenen Ogundu’nun ceza sahası içi sağ çaprazdan vuruşunda yerden giden top, uzak direğin yanından auta gitti.
90+1. dakikada Wesley’in pasında Dovedan’ın ceza sahası içi sol çaprazda yakın mesafeden vuruşunda kaleci Tokotaev meşin yuvarlağı kornere çeldi.