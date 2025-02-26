Fatih Karagümrük İskenderunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? Ziraat Türkiye Kupası ZTK Maç programı: Fatih Karagümrük İskenderunspor maç saati ve kanalı

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Ziraat Türkiye Kupası ZTK üçüncü hafta maçları kapsamında bu akşam Fatih Karagümrük sahasında İskenderunspor'u konuk edecek. Maç öncesinde heyecan dolu geri sayım devam ederken bir yandan da mücadelenin saati ve yayıncı kuruluşu da sorgulanıp araştırılıyor. Merak edenler için ayrıntılıları haberimizde derledik. Peki, Fatih Karagümrük İskenderunspor maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte Fatih Karagümrük İskenderunspor maç saati ve kanalı...

FATİH KARAGÜMRÜK İSKENDERUNSPOR MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

26 Şubat Çarşamba yani bugün oynanacak karşılaşma bu akşam saat 20.30'da oynanacak. Mücadele A Para ekranlarından canlı olarak naklen yayınlanacak.

SON HAFTA MAÇLARI

Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşamasının üçüncü ve son hafta karşılaşmaları, dört grupta yarın, 26 Şubat Çarşamba ve 27 Şubat Perşembe günü oynanacak.

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Ziraat Türkiye Kupası’nda grup aşaması, üçüncü ve son hafta maçlarıyla tamamlanacak. A, B, C ve D gruplarında ilk 2 sırayı alan 8 takım, adını çeyrek finale yazdıracak.