AA
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Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek
Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.
Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.
Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.
Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor.
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