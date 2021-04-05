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Futbol
AA
Haber Giriş: 05.04.2021 - 09:50 | Son Güncelleme:

Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek

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Fatih Karagümrük, Hatayspor'u konuk edecek

Fatih Karagümrük, Süper Lig'in 33. haftasında yarın Atakaş Hatayspor'u konuk edecek.

Atatürk Olimpiyat Stadı'ndaki mücadele, saat 16.00'da başlayacak.

Ligin geride kalan bölümünde 12 galibiyet, 9 beraberlik ve 10 mağlubiyet yaşayan Fatih Karagümrük, 45 puanla 8. sırada bulunuyor.

Hataysporda Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik
Hatayspor'da Fatih Karagümrük maçı öncesi 4 eksik

Ligde 14 galibiyet 7 beraberlik ve 9 mağlubiyeti olan Hatayspor ise 49 puanla 6. sırada yer alıyor.

 

Fatih Karagümrük, Hataysporu konuk edecek

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