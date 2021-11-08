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Fatih Karagümrük, Galatasaray'ın belalısı oldu

#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig
Fatih Karagümrük, Galatasarayın belalısı oldu

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile son 2 sezonda oynadığı 3 karşılaşmada 7 puan kaybetti. Kırmızı siyahlı takım, Süper Lig’e döndükten sonra Cimbom ile oynadığı 3 maçta da yenilmedi ve 1 galibiyet, 2 beraberlik aldı.

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Vavacars Karagümrük, geçen sezon Süper Lig’e yükseldiğinden beri Galatasaray ile oynadığı 3 maçta da yenilmedi. Geçtiğimiz sezon sahasındaki ilk maçı 2-1 kazanan kırmızı siyahlı takım, rövanşta 1-1 berabere kaldı. İki takım dün de 1-1 berabere kalırken, Galatasaray rakibiyle oynadığı 3 maçta 7 puan kaybetmiş oldu. vardır.

Düne kadar evinde oynadığı son 11 lig maçını kaybetmeyen Karagümrük (7G 4B), Galatasaray karşılaşmasıyla bu seriyi 12 maça çıkardı ve kulüp rekorunu egale etti. Kırmızı siyahlılar 1984-2020 arası dönemde aynı rakama ulaşmıştı.

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BERTOLACCi’NiN ALTIN SEZONU

Bu sezon Süper Lig’de görev yaptığı sekiz maçta yedi gol atan Fatih Karagümrük orta sahası Andrea Bertolacci, lig kariyerinin en yüksek sayısına ulaştı. Bertolacci 2014-15 sezonunda Genoa’da oynarken 6 gol kaydetmişti.

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#Galatasaray#Karagümrük#Süper Lig

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