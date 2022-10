Fatih Karagümrük - Galatasaray maçında çok konuşulan performans! 'Takımda Icardi, Mertens, Gomis, Torreira ve Oliveira var...'

Haberin Devamı

Spor Toto Süper Lig 12. hafta maçında Galatasaray, deplasmanda Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ederek 3 hafta sonra galibiyet aldı. Karşılaşmanın ilk yarısından gol sesi çıkmazken 33. dakikada Adnan Uğur, gördüğü kırmızı kartla Fatih Karagümrük'ü 10 kişi bıraktı. Galatasaray'ı öne geçiren gol 60. dakikada Emre Taşdemir'den geldi. Son sözü ise 85. dakikada Juan Mata söyledi.

Bu sonuçla birlikte ligde 3 maç sonra kazanan Sarı-kırmızılıların puanı 21 oldu. Karagümrük ise 12 puanda kaldı.

İKİ GOL İPTAL EDİLDİ

Galatasaray'ın 51. dakikada Nelsson ile bulduğu gol faul, 90+2. dakikada ise Yunus Akgün'ün golü ofsayt gerekçesiyle iptal edildi.

2 BİN 149 GÜN SONRA GOL SEVİNCİ

Sol bekte yerli kullanmak isteyen Okan Burum, Kazımcan Karataş'ın sakatlığı sebebiyle o mevkiyi Emre Taşdemir'e emanet etti. Bu sezon Süper Lig'de ilk kez 11'de şans bulan Emre, geçen sezonu Giresunspor'da kiralık geçirmişti. Bu sezon sarı-kırmızılılar ile Rezerv Lig’de 4 maça çıkan 27 yaşındaki futbolcu, A Takım’da ise son olarak 28 Temmuz 2021 tarihinde PSV ile oynanan UEFA Şampiyonlar Ligi eleme müsabakasında süre aldı.

Sarı kırmızılı formayla uzun süre sonra görev alan Emre Taşdemir, 60. dakikada attığı golle takımını öne geçirirken 2149 gün sonra golle buluştu.

Opta verilerine göre, Süper Lig'de Aralık 2016'dan bu yana ilk golünü Fatih Karagümrük'e atan Emre Taşdemir, Ağustos 2021'den (Luyindama vs Hatayspor) bu yana Galatasaray formasıyla kafa golü kaydeden ilk savunma oyuncusu oldu.

MATA'DAN İLK GOL

Mücadelenin 85. dakikasında İspanyol futbolcu Mata takımını 2-0 öne geçiren golü kaydetti.

Yaz transfer döneminde takıma katılan 34 yaşındaki futbolcu, bu golle sarı-kırmızılı forma ile ilk gol sevincini yaşadı. Maça 11’de başlayan deneyimli futbolcu 75. dakikada Dries Mertens’in yerine oyuna dahil oldu. Juan Mata bu müsabaka ile birlikte 3. resmi karşılaşmasını oynadı.

Hürriyet yazarları Uğur Meleke ve Banu Yelkovan, Galatasaray'ın Fatih Karagümrük'ü 2-0 mağlup ettiği mücadeleyi köşelerinde değerlendirdi.

BANU YELKOVAN: GÜNÜN YILDIZI EMRE TAŞDEMİR

Takımda İcardi var, Mertens var, kenardan alkışlayan Gomis var, Torreira var, Oliveira var yine de golü atan Kazımcan ve Van Annholt yerine sol bek pozisyonunda oynayan Emre Taşdemir oluyor. 60 dakika boyunca Galatasaray’ın atamadığı golü, kafayla yere çarptırarak ağlarla buluşturan bir zamanlar Ozan Tufan’la birlikte kendi jenerasyonunun en parlak isimlerinden biri olarak kabul edilen, sonrasında siz deyin sakatlıklar, ben diyeyim başka eksiklikler yüzünden kariyeriyle cebelleşmeye girip bu sezon A takıma geri dönüş yapan ve sonuçta tam 2 bin 148 gün yani 7 sene sonrası bu gole kavuşan Emre oluyor.

KARAGÜMRÜK iYi BAŞLAMIŞTI

Burada olduğuna hâlâ inanamadığımız ve aldığı kötü sonuçların Türkiye’den gitmesine yol açmayacağını umduğumuz Pirlo’nun Karagümrük’ü, 33.dakikada bir kişi eksilene kadar Galatasaray’a kök söktürüyor, sarı kırmızılıların oyuna dengeyi getirmesi için rakibin bir oyuncusunun, Adnan Uğur’un oyundan atılması gerekiyor.

VIVIANO OLMASA...

Kaleci Viviano bu denli yıldızlaşmasa, daha erken yakalanabilecek gol, İtalyan oyuncunun üstün performansı sayesinde 85.dakikaya kadar bir türlü gelmiyor.

O dakikada, oyuna sonradan giren Gomis’in yarattığı pozisyonda topa önce Torreira vuruyor, savunmadan seken topu günün yıldızı Emre Taşdemir içeri çeviriyor. Mata’nın sol ayakla içeri yuvarladığı top, ağlarla buluşuyor ve takımının ikinci golü ve Emre’nin asisti olarak kayda geçiyor. Galatasaray, hasret kaldığı 3 puana böylece kavuşuyor.

UĞUR MELEKE: HAYATIN EMRE TAŞDEMİR'E BÜYÜK ÖDÜLÜ

İşini sevmesinin, dürüstçe yapmasının karşılığını Karagümrük maçında aldı.

Rotanız ister “karma” olsun, ister ying-yang; ister “ne ekersen onu biçersin” deyin, ister “what goes around comes around”... Farklı dillerde, farklı sözcüklerde aynı anlamı gizliyor evren:

Etrafınıza nasıl bir enerji verirseniz, size benzer bir yanıt veriyor. Dün de bunun bir milyonuncu örneğini gördük Olimpiyat Stadı’nda. Emre Taşdemir, Galatasaray’ın bu sezon planlamasında ana tabloda düşünülmeyen, sol bekte Van Aanholt ve Kazımcan’ın ardında konumlandırılmış, sistem dışı kalmış bir futbolcuydu. Ama yaptığı işe, takımına, hocasına, hayata küsmemiş belli ki.

iŞiNi YAPIP SIRASINI BEKLEDi

Rezerv Lig’de 17-18 yaşında çocuklarla sahaya çıkmış, 4 maçta orada kaptanlık bandını takmış. Tüm maçlarda yüzde yüzünü vermiş, Giresun ve Ümraniye’ye karşı da goller-asistler yazdırmış haneye. Namuslu bir şekilde işini yapmaya devam ederek sırasını beklemiş yani. İşini sevmesinin, dürüstçe yapmasının ödülünü de dün aldı Emre. Kartlar ve sakatlıklar sonrası sıra nihayet ona geldi. O da yine elinden gelen her şeyi yaptığı bir maçta gol atarak ödülünü aldı adeta hayattan. 60’ta Rashica’nın çevirdiği o top Emre’nin önüne düştü, zira o top için çok çalışmış ve çok beklemişti genç adam.

BAŞROLDE DiNAMiK TORREIRA

İlk devrede pek üretim yapamayan, oyunun temposunu bir türlü artıramayan, yavaş paslaşan Galatasaray, tam da Emre’nin golünden birkaç dakika önce kıpırdanmaya başlamıştı zaten.

Dün ilk 50-55 dakika çok durağan gözüken Galatasaray’ın son 35-40 dakikada tempoyu artırabilmesinde başrolde dinamik Torreira’nın yanı sıra kanat oyuncuları Dubois-Rashica vardı. Barış da ikinci devrede oyuna girdikten sonra coşkuluydu ve katkı yaptı tempo artışına.

KORNERLERE DiKKAT

Galatasaray’ın aslında vitesi üçe-dörde çıkarmaya ihtiyaç duymadan kazandığı dünkü maçta olumlu haneye yazabileceğimiz bir başka konu da kornerlerde Nelsson ve Emin’in iyi fırsatlar bulmaları. Malumunuz, sarı kırmızılılar bu sezon duran toptan gol bulamayan tek takım.

Dün Oliveira’nın genelde penaltı noktası üzerine kullandığı kornerlerde Nelsson ve Emin’in vurdukları kafalar, Galatasaray için olumlu bir gelişme.