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Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı SÜPER ORAN farkıyla, yüksek iddaa oranlarıyla Misli.com'da

#Misli.Com#İddaa#Fatih Karagümrük Galatasaray
Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı SÜPER ORAN farkıyla, yüksek iddaa oranlarıyla Misli.comda

Deplasmanda oynadığı son 3 lig maçının 2'sini kaybeden Galatasaray, Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda Fatih Karagümrük'ün konuğu olurken siz de bu mücadelenin heyecanını Tek Maç ve Canlı Bahis seçenekleriyle Misli.com’da yaşayabileceksiniz. Unutmayın, Süper Lig keyfi sezon boyunca Misli.com'da olacak!

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FATİH KARAGÜMRÜK

Uzun bir aradan sonra döndüğü Süper Lig'i geçtiğimiz sezon 8. sırada kapatan Fatih Karagümrük, bu sezon oynadığı ilk 11 maçı inişli-çıkışlı bir grafikle geçti.

Son olarak Kayseri deplasmanında ilk yarıyı önde kapatsa da, 10 kişi kaldıktan sonra oyundan düştü ve maç sonunda tabelada 2-1 Kayserispor galibiyeti yazıyordu.

Derrick Luckassen cezalı, Vegar Eggen Hedenstad sağ bekteki yerine geri dönecek. Stoper ikilisi olarak "Burak Bekaroğlu & Ervin Zukanovic" izleyeceğiz. Sol bekte Caner Erkin görev yapacak.

TD Francesco Farioli, savunmanın önünde Lucas Biglia (7 maç ilk 11'de) ile oynamayı tercih ediyor. Hücum merkezinde ise Aleksandar Pesic (11 maç - 6 gol) formaya yakın.

GALATASARAY

Geçtiğimiz hafta Gaziantep FK'yı 2-0'la geçen Galatasaray, hafta arası da UEFA Avrupa Ligi'nde Lokomotiv Moskova ile karşılaştı ve 1-1 berabere kaldı.

Sarı-kırmızılılarda Arda Turan ve Sacha Boey henüz iyileşmedi. Taylan Antalyalı sarı kart ceza sınırında, milli maç arasından sonra rakip Fenerbahçe olacak.

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TD Fatih Terim'in ufak çaplı bir rotasyon yapacağı konuşuluyor...

Sol bekte Ömer Bayram, orta sahada Emre Kılınç, hücum kanadında Ryan Babel görebiliriz. Savunma ikilisi "Nelsson & Marcao" olarak devam edecek, sağ bekte de DeAndre Yedlin'in değişmesi beklenmiyor.

Babel'in hücum partnerleri Kerem Aktürkoğlu ve Halil Dervişoğlu olacak.

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı SÜPER ORAN farkıyla, yüksek iddaa oranlarıyla Misli.comda

ÖNE ÇIKAN İSTATİSTİKLER!

- Fatih Karagümrük'ün ligdeki son 4 maçının 3'ünde "karşılıklı gol" izledik.

- Galatasaray'ın deplasmanda oynadığı son 5 maçın tamamı "2.5 ÜST" bitti.

SÜPER LİG'E SÜPER ORAN İLE MİSLİ.COM'DA OYNA!

Misli.com'da yeni dönem, "Süper Oran" başladı!

Bültende yer alan bazı maçlar, diğer iddaa platformlarından daha yüksek oranlar ile sizlere sunuluyor.

Fatih Karagümrük ile Galatasaray'ı karşı karşıya getirecek Süper Lig mücadelesi, "Süper Oran" farkıyla SADECE Misli.com'da!

Diğerlerinde "2.5 ÜST" tercihine 1,45 iddaa oranı verilirken, Misli.com'da 1,53'ten oynayabilirsiniz. "KG VAR" tercihi diğerlerinde 1,41 iken Misli.com'da 1,49!

MİSLİ.COM ÜYELERİ NE OYNUYOR?

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Tek Maç fırsatıyla iddaa bülteninde yer alan bu Süper Lig karşılaşmasını kuponlarına alan Misli.com üyelerinin en çok ilgi gösterdiği tercih "Galatasaray kazanır" oldu!

%42'lik kesim son 5 lig maçından 4 galibiyet çıkaran sarı-kırmızılı ekibe Fatih Karagümrük karşısında da güveniyor...

%12'lik kesim ise "2.5 ÜST" tercihini kuponlarına eklemiş ve karşılaşmada en az 3 gol izleyeceğimizi düşünüyor.

En yüksek oranların adresi Misli.com! Hemen üye ol, SADECE Misli.com'da Süper Oran ile iddaa oyna...

Fatih Karagümrük-Galatasaray maçı SÜPER ORAN farkıyla, yüksek iddaa oranlarıyla Misli.comda

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Bir Galatasaray efsanesi, Gheorghe Hagi'nin Barcelona günlerini hatırlayalım! En klas golleri...

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#Misli.Com#İddaa#Fatih Karagümrük Galatasaray

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