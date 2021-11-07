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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? 11'ler belli oldu...

#Karagümrük#Galatasaray#Süper Lig
Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda 11ler belli oldu...

Fatih Karagümrük Galatasaray maçı Süper Lig'in 12'inci Hafta mücadelesinde üst sıraları yakından ilgilendirecek. Fatih Karagümrük ile kariyeri boyunca 17 kez karşılaşan Galatasaray, bu karşılaşmalardan 11 galibiyet, 3 beraberlik ve 3 mağlubiyet ile ayrıldı. Peki, 3 puan için zorlu bir mücadelenin ekrana geleceği Fatih Karagümrük Galatasaray maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda canlı izlenebilecek. İşte, o karşılaşma hakkında bazı bilgiler

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Fatih Karagümrük Galatasaray maçı yakın puana sahip iki takım için de kritik bir öneme sahip olacak. Üst sıralarda yeniden konumlanmak isteyen Fatih Karagümrük ve Galatasaray, en iyi 11'i ile sahada olacak. Peki, Fatih Karagümrük Galatasaray maçı saat kaçta hangi kanalda? İşte, o karşılaşmanın 11'leri...

İLK 11'LER

VavaCars Fatih Karagümrük: Viviano, Hedenstadt, Burak, Zukanovic, Caner, Biglia, Jimmy, Karamoh, Ahmed Musa, Borini, Pesic

Galatasaray: Muslera, Yedlin, Nelsson, Marcao, Ömer Bayram, Berkan, Cicaldau, Emre Kılınç, Babel, Kerem, Halil Dervişoğlu

FATİH KARAGÜMRÜK GALATASARAY MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?

Süper Lig'in 12'nci Hafta mücadelesinde Fatih Karagümrük, Galatasaray'ı ağırlayacak. 7 Kasım Pazar günü saat 16.00'da oynanacak karşılaşma Bein Sports HD 1 kanalından canlı izlenebilecek.

Galatasaray ile Fatih Karagümrük, Spor Toto Süper Lig'de bugün 15. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım, ligde daha önce 14 kez karşılaştı. Bu müsabakalarda sarı-kırmızılı takım 9 galibiyet alırken, kırmızı-siyahlı ekip ise 2 kez sahadan üstün ayrıldı. Üç mücadele ise beraberlikle sona erdi.

Rekabette Galatasaray 27 kez ağları havalandırırken, Fatih Karagümrük rakibine 12 golle karşılık verdi.

FATİH KARAGÜMRÜK'ÜN EV SAHİPLİĞİNDEKİ MAÇLAR

Galatasaray, Fatih Karagümrük ile deplasmanda oynadığı maçlarda da rakibine üstünlük kurdu.

Sarı-kırmızılı ekip, dış sahadaki 7 lig maçında 4 galibiyet elde ederken, bir beraberlik ve 2 yenilgi yaşadı. Galatasaray, rakibinin sahasında 16 gol atarken, kalesinde 8 gole engel olamadı.

EN FARKLI SKORLAR

Galatasaray, rakibi karşısında en farklı galibiyetlerini 5-1 ve 4-0'lık skorlarla aldı.

Fatih Karagümrük ise rekabetteki iki galibiyetini 2-1 ve 1-0'lık skorla elde etti.

 

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#Karagümrük#Galatasaray#Süper Lig

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